Høie på tur i nord: – Befolkningen er forbannet

– Befolkningen i nord er forbannet for at dette ikke er kommet i orden. De som jobber i tjenesten, gir uttrykk for at dette er veldig krevende og slitsomt, sier helseministeren til NTB på telefon fra Tromsø.

Høie er i ferd med å avslutte en to dager lang reise i Finnmark og Troms hvor han har møtt både ansatte i helsetjenesten, lokalpolitikere, luftambulanseselskapet Babcock og AMK-sentralen for å høre om hvordan beredskapskrisen oppleves.

– Folk sier at situasjonen er veldig krevende. De har et ønske om å komme over i en normal situasjon. Når Babcock ikke har klart å levere den beredskapen som er oppdraget deres, er det mitt ansvar å sette inn kompenserende tiltak, sier Høie.

– Er det noe du kan beklage i denne saken?

– Jeg vil beklage hvordan dette har utviklet seg for dem som er pasienter og har bruk for tjenesten, og ikke minst de ansatte som har stått i dette så lenge, sier han.

– Stressende

Fire av flyene til Babcock står på bakken som følge av en teknisk feil. Selskapet har leid inn en rekke nye fly for å øke beredskapen og opplyste onsdag kveld at de har ni fly tilgjengelig på samtlige sju ambulanseflybaser.

Regjeringen har satt inn flere tiltak for å bedre beredskapen, blant annet med et helikopter fra Forsvaret.

– Vi ser at tiltakene virker. Men for dem som jobber i tjenesten, blir det mer arbeidskrevende og stressende å jobbe med andre løsninger enn de er vant med. Spesielt hvis det foregår over lang tid. Jeg er veldig takknemlig for den jobben de ansatte gjør, sier Høie.

Ekspertutvalg

Også to ganger tidligere, våren og sommeren 2018, dro Høie til Nord-Norge etter bråk rundt Babcock-anbudet. Den gang hadde selskapet ennå ikke tatt over driften av luftambulanseflyene, men en arbeidskonflikt skapte bemanningskrise og politisk uro.

– Det er helt sikkert ting vi kan lære av denne anbudsrunden, sier helseministeren.

Han viser til ekspertutvalget regjeringen har satt ned til å utrede luftambulansetjenesten. Utvalget skal ta stilling til om tjenesten fortsatt bør drives på anbud, og de vil være ferdige i god tid før neste anbudsperiode.

– Da tjenesten var ute på anbud sist, var det en tjeneste som aldri er blitt drevet av andre enn private. Da hadde vi ikke den typen forarbeid som gjorde at det var et alternativ at det offentlige skulle drive tjenesten. Nå blir dette utredet, sier Høie.