Ny app skal redusere trafikkulykker

9 av 10 vet at mobilbruk i bil uten handsfree er forbudt, men likevel erkjenner hele 42 prosent at de har brukt mobilen mens de kjører det siste året. En ny app kan være løsningen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Yngre sjåfører er de mest uerfarne, med høyest mobilbruk og med høyest sannsynlighet for å havne i ulykker. Ny app kan hjelpe med å forhindre disse tallene. Foto: Anders Minge

Geir Magne Staurland Journalist

Det er Trygg Trafikk som står bak initiativet. Gjennom et samarbeid med appen HOLD, YX/7-Eleven og Volvo, vil de nå belønne deg for å legge vekk mobilen når du kjører.

Appen måler tiden du ikke bruker mobiltelefonen når du kjører. Tiden konverteres til poeng som kan veksles inn i forskjellige premier som skal gjøre kjøreturen enda bedre. Premiene varierer fra en gratis kaffe til spylervæske på YX/7-Eleven, til muligheten til å vinne et sykkelstativ fra Volvo.

Vil nå ungdom

Det har allerede blitt gjennomført over 900.000 mobilfrie kjøreturer med appen HOLD hvor 72 prosent har redusert mobilbruken sin. Det er spesielt HOLD-appen sitt engasjement fra yngre sjåfører som fanget Trygg Trafikk sin interesse.

– HOLD har laget en spennende app som handler om å konsentrere seg og fokusere 100 prosent på det man faktisk gjør i øyeblikket. Den passer veldig godt sammen med vårt trafikksikkerhetsbudskap om å være svært oppmerksomme når vi beveger oss i trafikken. Derfor håper vi appen kan bidra til at enda flere har fullt fokus på kjøringen når de sitter bak rattet. Vi vet at mange unge sjåfører fortsatt bruker mobiltelefonen når de kjører bil, til tross for at det er forbudt og ikke minst farlig.

– Appen har spesielt ungdom som målgruppe, og de er en viktig trafikantgruppe som HOLD hjelper oss å nå ut til, sier Ingrid Trømborg, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Uoppmerksomhet en dødssynd i trafikken

Yngre sjåfører er også de mest uerfarne, med høyest mobilbruk og med høyest sannsynlighet for å havne i ulykker. Som sjåfør har du ikke bare ansvar for egen sikkerhet, du har også et ansvar for andres sikkerhet.

– Uoppmerksomhet er en faktor i rundt 30 prosent av alle ulykker på norske veier. Hvis du kjører i 80 km/t og tar blikket av veien i fem sekunder har du beveget deg 110 meter i mellomtiden. Det viser hvor farlig det er å ikke følge med. I bilen risikerer du livet ditt hvis du velger mobilen framfor veien, sier Trømborg i Trygg Trafikk.

Motivere til å holde øynene på veien

Volvo har en nullvisjon for antall drepte og hardt skadde i trafikken. Den svenske bilprodusenten har utpekt fart, forstyrrelser og ruspåvirket kjøring som sentrale problemområder man må jobbe med for å minimere antallet ulykker. Kommunikasjonssjef i Volvo, Erik Trosby, tror HOLD-appen kan være et bra bidrag til å motivere flere til å legge bort telefonen mens de kjører.

– Gjennom dette samarbeidet håper vi å kunne bidra til at enda flere bruker denne muligheten til å motivere både seg selv og andre til å la telefonen ligge hele kjøreturen og holde øynene på veien, sier Trosby.

Med utbredelsen av Covid-19 har skjermtiden vår eksplodert. Vi bruker daglig 13 timer og 28 minutter foran en skjerm, opp fra 8 timer og 41 minutter i 2018.

– Oppmerksomhet er avgjørende for at vi skal unngå ulykker. Derfor har du og jeg og alle et stort og selvstendig ansvar for å legge mobilen vekk når vi kjører bil, avslutter Trømborg.