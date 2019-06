Suldal Transport og Miniekspress-selskapene får nytt moderselskap

– Suldal Transport og Miniekspress-selskapene skal fortsette å levere transporttjenester til kundene i sine respektive lokalmarkeder, skriver eier av Suldal Transport, Rune Furseth, og eier av Miniekspress-selskapene, Kjell Skatvedt, i en pressemelding.

Suldal Transport distribuerer matvarer og stykkgods (flere kollier i forskjellige størrelser som sendes samlet, journ.anm), og har kranbiler flere stedet i Norge. I tillegg driver de linjetrafikk mellom Haugesund, Stavanger og Oslo. Selskapet har 265 ansatte, og hadde en omsetning på 325 millioner kroner i fjor.

Miniekspress-selskapene har spesialisert seg på temperaturregulerte transport- og distribusjonsløsninger for aktører innen næringsmiddel- og dagligvarebransjen. De har 150 ansatte, og fjorårets omsetning var 305 millioner kroner.

Miniekspress-selskapene

– Suldal Transport AS og Miniekspress-selskapene samarbeider i dag blant annet om utvalgte felleskunder. Dette samarbeidet har gitt begge selskapene fortrinn gjennom økt geografisk dekning og forsterket kundetilbud, skriver Furseth og Skatvedt.

– Med bakgrunn i dette, og med et ønske om å etablere attraktive kundeløsninger og skape flere norske arbeidsplasser i norsk transportbransje i tiden som kommer, blir samarbeidet nå enda tettere og sterkere.

Det nye moderselskapet Nor-log Gruppen AS kjøper alle aksjene i Suldal Transport AS og Miniekspress Transport AS.