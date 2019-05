– Det har vært en rolig natt for politiet i hele distriktet. I Kongeparken har russen oppført seg på en god måte, og politiet har ikke registrert noen alvorlige hendelser knyttet til russen verken i Kongeparken eller ellers i distriktet, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Den største utfordringen for russen er kanskje temperaturen. Alle årstidene var til stede da Byas stakk innom åpningen av Landstreffet fredag. Mellom solgløttene både snødde og haglet det. Vinden sørget også for at de effektive kuldegradene krøp enda lengre ned på gradestokken.

Tommy Ellingsen

Ifølge meteorologen vil kulden vare gjennom helga.

På morgenkvisten lørdag er det meldt 0 grader, før gradestokken stiger til åtte grader senere på dagen, ifølge Yr.no. På søndag formiddag kommer regnet. Da er det meldt to plussgrader.

Når Byas får snakket med presseansvarlig Aasmund Lund skinner sola, men han har selv fått føle hvordan temperaturen og vinden har tatt ekstra tak denne fredagen.

– Været er selvsagt en bekymring. Derfor ber vi russen ta ansvar og kle seg godt for vær og vind, sa presseansvarlig Aasmund Lund til Byas fredag.