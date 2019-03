Lyse-konsernet: Milliard-overskudd gir rekordstort utbytte til eierne på 550 millioner

De økonomiske pilene peker oppover for Lysekonsernet. Rekordhøy strømproduksjon og kraftig vekst i televirksomheten bidrar mest til milliardoverskuddet for industrigiganten for 2018. Inntektene passerte i fjor 10 milliarder kroner, som også er ny rekord.