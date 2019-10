Mona Anita Espedal kåret til Årets modigste kvinne av Tara

«Det var en ære å motta prisen som Årets modigste kvinne 2019. Jeg er så takknemlig og glad», skriver Mona Anita Espedal på Facebook.

Juryen har bestått av skuespiller Mari Maurstad, direktør og tidligere statsråd Karita Bekkemellem, Taras sjefredaktør Torunn Pettersen og Tara-journalist Lisbeth Skøelv.

De har plukket ut fem verdige finalister til Årets modigste kvinne og Astrid Gunnestads minnepris.

Prisene ble delt ut under Tara-weekend på Vestlia på Geilo lørdag 26. oktober.

HER ER ALLE DE FEM KANDIDATENE:

Gry Hege Henriksen

Alder: 48.

Bor: I Oslo, opprinnelig fra Båtsfjord.

Begrunnelse: Gry Hege fikk blodforgiftning og multiorgansvikt og lå i koma i 4 uker. Da hun våknet fikk hun beskjed om at hun måtte amputere begge føttene og hendene. Hun måtte lære seg alt på nytt – med fire nye proteser. Men etter en mørk periode kom livsgnisten og kampviljen tilbake, og ingeniøren bestemte seg for å være tilbake på jobb innen ett år. Det greide hun. Hun nekter å la handicapet definere seg, og reiser nå rundt og holder foredrag, hun tilbyr nettkurs, maler bilder og skriver bok.

Jon Ingemundsen

Mona Anita Espedal

Alder: 29.

Bor: I Jørpeland i Rogaland.

Begrunnelse: Mona Anitas historie ble først kjent gjennom NRK Brennpunkt-dokumentaren «En søsters kamp» der hun fortalte om en barndom med omsorgssvikt, vold og tortur. Det tok 75 bekymringsmeldinger til barnevernet fordelt på sju år før de til slutt grep inn. Hun har kjempet for erstatning for både sin egen ødelagte barndom, de 16 søsknenes og andre voldsutsatte barn som er sviktet av samfunnet. Hun har i tillegg saksøkt både hjemkommunen og stemoren som utøvde volden, og jobber nå for å få til en lovendring som gir mer rettferdig erstatningsplikt.

Monica Nerland

Alder: 55.

Bor: På Jeløya i Østfold.

Begrunnelse: Monica jobber til vanlig som jordmor ved fødeavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes, men har siden 2012 jevnlig dratt utenlands på feltoppdrag for Røde Kors. I sommer var trebarnsmoren i krigsherjede Syria, der hun jobbet på et sykehus ved den beryktede Al-Hol-flyktningleiren, kjent fra media som en leir som huser IS-kvinner og barna deres. Hun har tidligere jobbet i områder med både ebola, jordskjelv, kolera, tyfon og massive flyktningstrømmer.

Karen Segtnan

Alder: 35.

Bor: På Fosen i Trøndelag.

Begrunnelse: Karen jobber som fartøysjef ved Luftforsvarets 330-skvadron på Ørlandet og er helikopterpilot på Sea King. I mars var hun med og ledet det dramatiske redningsarbeidet i full storm da cruiseskipet Viking Sky fikk motorstans og var i ferd med å grunnstøtte, med nesten 1400 passasjerer om bord. Ingen menneskeliv gikk tapt, og redningsoperasjonen er blitt kalt den største og mest vellykkede i moderne tid. Mye av æren har tilfalt Karen og de andre luftbårne ressursene den dagen.

Ramona Lind

Alder: 45.

Bor: På Sortland i Nordland.

Begrunnelse: Ramonas sønn Charlie Dan Lind (22) ble i januar påkjørt av en utenlandsk trailer med uforsvarlige dekk. Han ble liggende i koma til han døde i mars. Trailersjåføren fra Litauen fikk 3 måneders fengsel. Moren mener skylden for ulykken ligger hos norske myndigheter og ansvarsløse oppdragsgivere og transportører. Midt i sorgen har Ramona stått på og ropt så høyt hun kunne for å få endret lovverket slik at tryggheten på norske vinterveier blir bedre – så ingen andre skal måtte oppleve det hun har opplevd.