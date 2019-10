Stavanger sier ja til lyskryss inn på Motorveien

Opplegget med såkalt tilfartskontroll betyr at Vegvesenet styrer hvor mye trafikk som slipper inn på E39. Første fase er å sette opp trafikklys på påkjøringsrampene mellom Stavanger og Solasplitten. To biler slipper innpå ved grønt lys.

Tiden lyset er rødt varierer fra tre til 16 sekunder, alt etter hvor mye trafikk det er på E39.

Ordfører på vippen

I kommunalstyret for byutvikling har flertallet vært for å si nei takk, i hvert fall inntil man har høstet erfaringer etter at Ryfast åpner. Skeptikerne er også bekymret for at folk skal bli stående og stange i kø på sideveiene.

I formannskapet vippet det motsatt vei, ikke minst fordi ordfører Christine Sagen Helgø (H) brøt ut og stemte mot resten av sin egen gruppe.

– Jeg mener rådmannens forslag er godt begrunnet. Jeg legger vekt på det trafikksikkerhetsmessige i å få bedre flyt på Motorveien, og merker meg også de beregninger som er gjort om at man vil kunne spare betydelig tid med dette styringssystemet, for eksempel på strekningen Forus til Hundvåg, sier Sagen Helgø.

Hun sikret flertall for innstillingen sammen med Ap, V, KrF og SV.

Mindretallet besto av Høyres øvrige tre representanter, Frp, FNB, Sp, Pp og Torfinn Ingeborgrud.

Total ramme for trafikkstyringssystemet er på 120 millioner kroner.

Tilfartskontrollen på E39 vil utgjøre 60 millioner, finansisert via Bymiljøpakken. Pengene er avsatt i handlingsplanen for perioden 2018-2021.

Detektorer

Detektorer i veien mellom Schancheholen og Solasplitten skal registrere trafikkmengden på E39 og regulere trafikken på påkjøringsramper.

Fungerer systemet som det skal, vil den automatiske trafikkstyringen slå inn før køene oppstår på Motorveien.

Det er også lagt opp til et system der lysreguleringen på tilførselsrampene slås av igjen i de tilfeller der køene på når så langt bak som til neste kryss på lokalveien