Død person funnet i Mosvatnet

Politiet fikk like før klokken 08.30 mandag melding om at det var funnet gjenstander ved Mosvatnet i Stavanger. Disse gjenstandene ga grunnlag for videre undersøkelser, skriver politiet i en pressemelding.

- De videre undersøkelsene førte til at vi fant en død person i vannet. Det er ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet driver fremdeles arbeid på stedet.

- Vi jobber med å finne identiteten på avdøde, sier Skårland.