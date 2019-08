Folkemøte i Sandnes: Åpner for å la andre ta ishall-regningen

– Har du gjort alt rett de siste fire årene, Wirak? spurte programleder Geir Søndeland under folkemøtet i Fredheim Arena torsdag kveld etter at ordfører Stanley Wirak hadde kommentert den siste meningsmålingen til Aftenbladet.

– Nei, det har jeg ikke. Det har vært mange tunge saker, hvor vi har gjort det vi trodde var riktig. Vi har kuttet i populære ting, som vi får betalt for nå. Og har nok gjort en del feil, blant annet i Mona-saken, sa Wirak.

– Også vil dere bygge en ishall til 200 millioner, uten å ha nok skoler, kontret Høyres ordførerkandidat Inger Klippen og åpnet det som ble en del av debatten under folkemøtet arrangert av Aftenbladet i Fredheim Arena, hvor partilederne i de største partiene i Sandnes møttes til debatt.

Vi sendte TV-debatten direkte

Har satt av 110 millioner kroner

I november i fjor gikk posisjonspartiene i Sandnes, Frp, Ap og Sp bredt ut og sa at kommunen skulle bygge en ishall til 200 millioner kroner gjennom sitt forslag til økonomiplan for 2019–2022. I selve budsjettet ble det vedtatt å sette av 110 millioner kroner til denne ishallen i løpet av budsjettperioden, hvor Rundeskogen på Varatun var en alternativ beliggenhet.

– Ishallen vil bygges slik at det legges til rette for en svømmehall i samme område. Den vil bli bygget etter ishallen, og anleggene skal ligge i nærheten av kollektivaksen, sa posisjonspartiene den gang.

Dette ble naturlig nok reagert på i idrettsmiljøet i Sandnes. Flere påpekte at de trengte både flerbrukshaller og svømmehaller før en ishall.

Vil ha et kombinert anlegg

På programlederne Camilla Bjørheim og Geir Søndeland sitt spørsmål: «Ishall eller svømmehall» kom det frem at en ishall ikke nødvendigvis skal bygges før en ny svømmehall. Eller en flerbrukshall.

– Vi har satt av penger til et nytt flerbruksanlegg. Vi skal ha et kombinert anlegg med både ishall og svømmehall, sa varaordfører Pål Morten Borgli (Frp).

– Og det er ikke sikkert at det er Sandnes kommune som skal bygge den. Vi har mange kommersielle aktører som har meldt sin interesse, sa ordfører Stanley Wirak (Frp).

– Ingen dør av å ikke kunne gå på skøyter

Det gledet Høyres ordførerkandidat Inger Klippen, som har vært klar på at hun heier på idretten, men at en ishall ikke er noe kommunen bør bruke penger på å bygge. Det bør kommersielle aktører gjøre.

– Dette var kjekt å høre. Kommunen er ikke pålagt å drive ishall i Sandnes. Vi trenger flere svømmehaller. Det er ingen som dør av å ikke kunne gå på skøyter, men folk dør av å ikke kunne svømme, sa Klippen.

Jan Refsnes (SV) tok mye av æren for at svømmehallen på Iglemyr, som skal stå klart høsten 2020. Han pekte også på at nå var det viktig å få på plass en ny svømmehall på Ganddal.

– Vi må ha bedre svømmeundervisning i denne byen, sa Refsnes.

– Vi skal ikke bygge ishall på bekostning av svømmehaller, men nå er det slik at alle byer utenom Sandnes har en ishall, sa Wirak.

Hvem kan velte Wirak og Borgli?

Det var god kok i paneldebatten under folkemøtet i Fredheim Arena. Salen var litt over fullsatt, og partilederne hadde flere støttespillere i salen, som heiet frem deres utspill og meninger. Her ble naturlig nok bompenger den største delen av debatten, men de var også innom temaer som kommunesammenslåing, eiendomsskatt, privatisering og boligpolitikk.

Her fikk deltakerne gode mulighet til å vise sine standpunkt gjennom enkle ja/nei-spørsmål i en times lang debatt som du kan se i reprise her:

Men det kanskje største spørsmålet folk sitter igjen med foran valget i Sandnes er, hvem kan slå opp Stanley Wirak og Pål Morten Borgli?

– Trolig ingen, mente Aftenbladets kommentator Egil Ø. Nærland.

Svaret får vi valgdagen 9. september.