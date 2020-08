Slik blir den nye benken i Sandnes

Sandnes kommune skal bygge ny benk til rusavhengige i Sandnes. Nå har arkitekten klart et endelig forslag etter innspill fra brukerne.

Brukerne av benken har kommet med innspill og nå er resultatet klart. Slik blir den nye benken. Foto: Arkitektkontoret Vest

«Benken», som i mange år har vært det som kalles en «åpen russcene», skal beholdes i den nye parken på Ruten.

Kommunen har lenge jobbet med et forslag, og i sommer inviterte kommunen til høring på den provisoriske «Benken». Under byggearbeidene er den nemlig blitt flyttet i enden av parken, vis-à-vis Jæren tingrett. Rundt et dusin brukere av Benken hadde møtt opp, og det var tydelig at de likte hva de så. De kom med flere innspill.

Arkitekten har tegnet om og presenterer nå det endelige forslaget til den nye «benken» ved Ruten.

Brukerne av «Benken» kom tirsdag se utkastet til «Nye Benken». Her Sigvor og Kenneth sammen med Terje Bruvik og Åse Odland fra Funkishuset. Foto: Kristian Jacobsen Foto: Kristian Jacobsen

Benken, som altså er en benk med tak, som mange av byens rusavhengige har hatt som møteplass så lenge folk kan huske.

Benken er det nærmeste man i Sør-Rogaland kommer Oslos Plata eller Bergens Nygårdsparken. Med den forskjell at Benken ikke har vært så stigmatisert som de to sistnevnte, og heller ikke er blitt stengt ned. Underveis i planleggingen av nye Ruten, har politikerne, anført av ordfører Stanley Wirak, erkjent at Benken har en viktig funksjon for byen.

I sommer åpnet den nye parken på Ruten.