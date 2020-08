Beklager uro blant innbyggerne i Strand knyttet til legesituasjonen

Rådmann Ketil Reed Aasgaard tar selvkritikk på at prosessen med Rådhusgaten legegruppe har trukket ut i tid. Foto: Tor Inge Jøssang

Rådmannen og kommunalsjef for levekår i Strand har avtalt et møte med de to legene som har sagt opp sine stillinger, med mål om å gjenoppta samtaler.