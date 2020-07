Brann ved Domkirken blir henlagt

De påsatte brannene i tre lindetrær like ved Stavanger Domkirke i forrige uke kommer med stor sannsynlighet til å bli henlagt av politiet.

Politiet har ingen spor å gå etter og ingen mistenkte i saken. Det er årsaken til at man ikke ser noen hensikt i å gå videre med brannen, ifølge politiet. Foto: Bildegrab fra video

– Etterforskerne har sendt saken over til henleggelse. Det er juristene hos oss som tar den endelige beslutningen, sier Trond Atle Bjelland, leder av etterforskningsseksjonen ved Stavanger politistasjon.

Politiet har ingen spor å gå etter og ingen mistenkte i saken. Det er årsaken til at man ikke ser noen hensikt i å gå videre.

– Svært alvorlig

Samtidig har Riksantikvaren reagert kraftig på hendelsen natt til torsdag.

«Riksantikvaren vurderer den aktuelle hendelsen som svært alvorlig. Både Stavanger domkirke og kirkestedet er automatisk fredet etter kulturminneloven . De aktuelle trærne står på automatisk fredet middelaldergrunn. Kirken er landets best bevarte domkirke fra

middelalderen og derfor et særdeles verdifullt kulturminne. Dersom branntilløpet hadde fått utvikle seg, kunne dette ha medført store skader på bygningen, selv om det er gjennomført betydelige brannsikringstiltak. Hvorvidt branntilløpet har medført skade på den automatisk fredete middelaldergrunnen må vurderes nærmere av Rogaland fylkeskommune som regional kulturminnemyndighet», heter det i brevet som er sendt Stavanger kirkelige fellesråd og Sør-Vest politidistrikt.

Riksantikvaren ber kirkelig fellesråd som eier av kirken om å vise ekstra årvåkenhet nå i byggeperioden, for å unngå nye alvorlige hendelser, og har også en konkret henstilling til politiet:

Slik så det ut dagen etter at noen hadde tent på trærne like ved Domkirken. Foto: Kristian Jacobsen

Planlagt?

«Riksantikvaren vil videre henstille til at politiet i Stavanger prioriterer videre etterforskning og oppfølging av den aktuelle hendelsen. For det framtidige sikkerhetsarbeidet vil det blant annet være viktig å få brakt på det rene om den påsatte brannen framstår som en planlagt eller en spontan og umotivert handling».

Politiet står imidlertid uten spor i saken, selv om det blant annet er gått gjennom materiale fra flere overvåkingskamera i området.

– Bildene har blitt gjennomgått, uten at de har gitt oss noe å gå etter, sier etterforskningsleder Trond Atle Bjelland i politiet.

– Gjelder det også bildene fra Kongsgård, der Aftenbladet tidligere har skrevet at det var et tilfelle av ruteknusing samme natt som brannen skjedde?

Åstedet ubevoktet

– Ja. Etter det jeg har fått opplyst har vi også sett på bildene fra Kongsgård. Kameraene peker ikke i retning av disse trærne, sier Bjelland.

Heller ikke selve åstedet har gitt politiet konkrete holdepunkter.

– Ut fra de ressursene vi hadde tilgjengelig i forrige uke ble også åstedet stående ubevoktet uten at vi hadde hatt krimteknisk personale på plassen, sier Bjelland.

– Politiet ga vel også Stavanger kommune anledning til å vanne trærne, slik at de skulle få bedre mulighet til å overleve?

– Ja. Det var en vurdering som ble gjort. Det ville være dumt å la trærne dø, i påvente av en undersøkelse som kanskje ikke ville gitt noen svar uansett.

– Så dere vet ikke om det for eksempel er brukt brennbar væske for å sette fyr på de tre lindetrærne?

– Nei.

– Er det urovekkende at det settes fyr på tre digre trær i umiddelbar nærhet av både Domkirken og Kongsgård.

– Det er klart. Det er jo snakk om uvurderlige verdier. Og vi kan ikke ha folk gående løse som går rundt og tenner på ting i sentrum. Men i dette tilfelle har vi ikke noe å gå etter. Det ble foretatt avhør av flere på stedet den aktuelle natten, uten at det heller ga spor i retning av konkrete kandidater, sier Bjelland.

Trærne som brant står mellom Domkirken og Kongsgård i Stavanger sentrum. Foto: Kristian Jacobsen

På ballen

Kirkeverge Rune Skagestad sier til Aftenbladet at man alt på det første byggemøtet over ferien vil gå gjennom brannsikkerheten på byggeplassen der Domkirken blir pusset opp.

– Et aktuelt tiltak er å få på plass detektorer som varsler brannvesenet direkte hvis det oppstår flammer ved Domkirken. Vi legger alt ned store ressurser i brannsikring inne i bygningen nå. Men vi bør også få på plass tiltak på utsiden, sier Skagestad.

– Må verne juvelen

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) er også på banen når det gjelder brannsikring.

– Det er Stavangers juvel vi snakker om, en juvel vi nå er i ferd med å pusse opp for 340 millioner kroner. Tidligere har det vært forsøk på å tenne på ei dør i Domkirken. Hendelsene i forrige uke viser nok en gang at det må satses mer på utvendig brannvern, både for å oppdage flammer og for å avsløre rent hærverk, sier Moi Nilsen, som vil be om en hastesak om dette så snart Stavanger-politikken begynner å rulle igjen over sommeren.