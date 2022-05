Birger Helland fra Ålgård inn i NLM-toppen

Hovedstyret i Norsk luthersk misjonssamband (NLM) har bedt Birger Helland fra Ålgård om å fungere som generalsekretær fra 15. mai 2022, skriver avisa Dagen.

– Jeg er også i en alder som tilsier at jeg er pensjonist, men når "misjonen" krever noe av meg, vil jeg stille opp, sier Birger Helland fra Ålgård i en pressemelding.

Onsdag ble det kjent at Øyvind Åsland gir seg som generalsekretær i Misjonssambandet. NLM er Norges største misjonsorganisasjon, og det har den siste tiden vært rettet kritikk mot ledelsen for håndteringen av ulike varsler. Kritikerne har pekt på manglende åpenhet i organisasjonen.

Birger Helland er predikant i Region Sørvest og bosatt på Ålgård. Han er 72 år og daglig leder for NLM Eiendom Stavanger AS. Helland driver også det kristne forlaget EB Media AS.

Helland har tidligere vært økonomileder i Misjonssambandet og regionleder i Misjonssambandet sør-vest. I tiden som økonomileder var han også i en periode assisterende generalsekretær. Han har vært forkynner i Misjonssambandet frem til nå, og driver det kristne forlaget EB Media AS. Helland er gift og har tre barn.

– Jeg vet at det er en krevende funksjon nå, men jeg har valgt å si ja og prøver etter beste evne å få dette til, sier han til Dagen.

Han presiserer at han stepper inn fram til hovedstyret får på plass en ny, permanent løsning.

Helland vil fortsette å bo på Ålgård, heter det i en pressemelding fra NLM:

– Jeg har en avtale med hovedstyret om at jeg blir ukependler, og regner med at det blir slik.

– Hva skal du gjøre for å skape ro?

– Vi er i en situasjon som er krevende. Nå skal jeg få status på alt arbeidet, sette meg inn i ting og møte folk, og så får vi ta det derfra. Vi må forsøke å ta steg for steg. Hovedfokuset nå er sommerens generalforsamling. Vi må gjøre den til den samlingen den bør være. Det er utrolig viktig å finne sammen og å stå sammen i arbeidet videre, heter det videre i pressemeldingen.

– Ble du overrasket over Åslands avgang?

– Jeg har ingen kommentar til det utover at jeg ikke har vært en del av prosessen.

