Henry Horpestad er død

Minneord: Henry Horpestad var fødd i 1923, same året som Jim Reeves. På sjukeheimen bad han om å få høyra musikk av Jim Reeves, og han ville høyra historia om flystyrten om og om igjen. Han syntest det var sørgeleg at Jim Reeves skulle døy så ung. Han blei knapt 41.

Henry visste at han ville bli gammal sjølv. Han opplevde at Gud hadde lovt han eit langt liv. Men han var borti litt av kvart opp gjennom livet – og nokon gonger kunne det ha gått gale. «Hadde eg ikkje hatt Jesus, hadde eg vore daud», pleidde han å seia.

Henry vaks opp på Stangeland i Sandnes. Han budde i lag med mor si, bestemor si og syskena sine. Han var ein rabbagast som var høgt og lågt, og han fekk mykje skjenn av bestemora si.

Han begynte tidleg å arbeida. I tenåra var han dreng på ein gard i Lyngdal. Men det gjekk ikkje så godt. Han visste verken korleis han skulle leggja seletøy på hesten eller få mjølk ut av kua. Men sterk var han. Då onkelen skulle setja poteter, var Henry hest og drog plogen.

Seinare i livet skulle han bli kjend for styrken sin. Han blei kalla Kjempen, og han kunne løfta kva som helst. Råsterk som han var, arbeidde han som grøftegravar på kyrkjegarden og grov ut graver med handemakt. Seinare blei han grøftegravar, og då kom òg styrken vel med.

Det var tronge kår i heimen til Henry og Margit på Soma, men huset var alltid ope for dei som hadde det verre. Fattiglemmane som kom på besøk, fekk eta seg gode og mette før dei gjekk. Henry reiste òg rundt på fattiggardane og spelte og song.

«Henry Horpestad lever eit nytt liv», skreiv Rogalands Avis i 1980. Artikkelen handla om at alkoholen var eit tilbakelagt kapittel i livet hans. «Det fordervelege livet skal eg ikkje ha meir av», sa han til avisa.

Då var det allereie gått fleire år sidan han hadde sett vekk flaska, og han kunne fortelja at «helsa har aldri vore så god som nå».

Helsa heldt seg god, takk vera Jesus, urter, sunn kost og hardt arbeid. «Å hiva innpå ein bråte med tablettar og sjå om det kan hjelpa? Nei, takk. Eg held meg til havresuppe og vatn, eg», sa han.

Han heldt seg òg til prinsippet om at «vondt skal vondt fordriva». Ein gong han hadde vonde kne, laga han seg ein lime med brennenesler og slo seg 15-20 gonger over knea. Det hjelpte. Ein annan gong var det akslene som var ringe. Han sette seg i båten og rodde fram og tilbake over Gandsfjorden til han blei god igjen.

I intervjuet med Rogalands Avis fortalde han om interessene sine, om fiskinga og kaninane han hadde. Han var ein dyreven. Villkatten han tok til seg då han ennå budde heime, var bare skinn og bein då han kom. «Eg har vore borti litt av kvart eg. Det har han òg», sa Henry og kikka bort på katten. Han spelte kristelege songar for katten: «Er du rede min venn, reisen går til himmelen».

Ingen som trefte Henry etter at han blei omvend, kom unna forkynninga hans. Han vitna for alle han kom i snakk med, dokteren òg. «Han gjekk ikkje klar, han heller», sa han med glimt i auga.

Ein gong han var i butikken, gløymde han seg vekk. Plutseleg innsåg han at han hadde skusla vekk ein sjanse til å få eit menneske med seg til himmelen. Han hadde brukt dyrebar tid på å diskutera frosenpizza. Då vende han på hælen og fór inn i butikken for å finna samtalepartnaren igjen. Dei som sat i kassen, gjekk heller ikkje klar. Når Henry skulle betala, og dei spurde om han var medlem, pleidde han å svara «eg er medlem i himmelen».

På forbønnslista til Henry kunne ein hamna anten ein ville det eller ikkje. «Eg ber for alt som kryp oppover bakkane her», sa han. Og når han skulle seia «ha det», la han gjerne til «eg ber for deg kvar dag».

One glad morning, when this life is over

I’ll fly away, song Jim Reeves.

Han song om å flyga vekk til Guds himmelske hamn når livet var slutt.

Nå har Henry floge etter.

Merete Horpestad (barnebarn)