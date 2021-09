Resultatene spriker for Venstre – både over og under sperregrensen

Årets valg kan gjøre Venstre historisk; aldri før har partiet nådd sperregrensen tre år på rad.

Næringsminister Iselin Nybø håper på at et utjevningsmandat skal sikre henne plass på Stortinget.

Et kollektivt sukk lød gjennom Venstres valgvake da de første valgresultatene fra NRK ble annonsert i kveld klokken 21.00.

Sukket ble deretter erstattet av et gledesbrøl da TV2s resultater ble annonsert på Sportscafeen i Stavanger sentrum.

På den første valgprognosen måler Venstre 3,5 prosent på NRK, og 4,4 prosent på TV2. For øyeblikket spriker partiet både over og under den fryktede sperregrensen.

– Akkurat nå betyr det alt for oss å komme over grensen på 4,0. Vi har håpet oppe, og gir oss ikke før alle stemmene er talt, sier sier næringsminister og førstekandidat i Rogaland Venstre, Iselin Nybø.

Dersom Venstre kommer over sperregrensen også i årets valg, vil det bli historisk. Aldri før har partiet kommet over sperregrensen tre år på rad.

Håper på Stortinget

– Jeg har jobbet hardt for å komme inn på Stortinget. Nå går jeg for fire nye år, sier Nybø.

De første valgprognosene fra Rogaland gir Venstre 3,3 prosent oppslutning, og ingen lokale mandater til Stortinget.

Det betyr at de foreløpige tallene ikke gir statsråden fra Rogaland en plass på Stortinget.

– For meg er et utjevningsmandat den mest sannsynlige måten å komme inn på. Da er valgdagsmålingen for tidlig å ta utgangspunkt i, sier hun.

Hun håper også å kunne bruke de neste fire årene på Stortinget.

– Nå har jeg vært i Oslo i åtte år. Dersom det ikke skulle gå veien i kveld, må jeg se meg om etter nye muligheter. Personlig tror jeg begge deler kommer til å gå greit.

– Går over sperregrensen

Venstre er det partiet som har økt mest av på den nasjonale meningsmålingen under valgkampen, ifølge Poll of Polls. Fra 2. juni til 11. september steg de med 2,1 prosentpoeng.

Dermed økte oppslutningen fra 2,8 til 4,9.

– Den målingen viser at vi har gjort en god valgkamp, og klart å formidle politikken vår. Det viktigste er at vi kommer over sperregrensen, sier Nybø.

Føler du deg sikker på at Venstre kommer over sperregrensen?

– Ja, ja, ja. Jeg har en veldig god følelse på det, sier Nybø.

Etter flere måneder med valgkamp, er statsråden sliten. Hun er takknemlig for at det nå er opp til velgerne å bestemme veien videre.

– Håpet mitt var at vi skulle komme i regjering, men som målingene har vært de siste dagene ser ikke det lovende ut.

Nybø tror det er viktig for Rogaland Venstre å få en representant på Stortinget.

– Det har vært en hard valgkamp, men nå har vi gjort alt vi kan. At vi har økt på målingene har betydd mye, sier hun.