Slipper mulkt for omstridt hekk på Madla

Søppelskuret i Snorres gate blir foreløpig stående ubrukt. Nå er det hekken som har overtaket.

Hekken som sperrer for et avfallskur ved fasjonable Madla View i Snorres gate, blir stående. Kommunen har frafalt varselet om at naboen skal betale tvangsmulkt.

