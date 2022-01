Frp ber regjeringen ordne et F-16-jager­fly til fly­museet på Sola

Partiet tar saken til Stortinget og vil be regjeringen legge til rette for at Flyhistorisk Museum Sola får et eksemplar av jagerflyet.

Jagerflyet F-16 Fighting Falcon er blant annet blitt brukt av Luftforsvaret i Norge.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det vil være et stort nederlag for museet om de ikke får denne flytypen utstilt, da de er eneste museum i Norge med alle jagerflyene som har vært brukt av Luftforsvaret, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) til Aftenbladet.

Sammen med partifellene Terje Halleland og Silje Hjemdal har han utformet et forslag som skal fremmes på Stortinget onsdag.

Dersom forslaget går gjennom er det stor sannsynlighet for at museet på Sola kan frekke seg med et av de mest solgte kampflyene i verden.

Tatt ut av tjeneste

Jagerflyet F-16 Fighting Falcon fra Lockheed Martin er et enseters jagerfly, som har blitt brukt av Luftforsvaret i Norge. 2021 var flyets siste år i operativ tjeneste.

Bakgrunnen for forslaget er at museer i Bodø og Oslo har blitt tildelt hvert sitt F-16-fly av Forsvarsmateriell, som har i oppgave å avhende seg med flyene Norge eier.

– Det er tre store flymuseum i Norge, og det bør være samme vilkår for alle. Samtidig er Sola i en særstilling, sier Steffensen.

Museet har også selv søkt om å få et eksemplar av flytypen, som har vært fast inventar på de fleste flystevner som har blitt arrangert på Sola gjennom årene.

Jagerflyet F-16 Fighting Falcon er produsert i over 4.500 eksemplarer og er et av de mest solgte kampflyene i nyere tid.

Fikk 2,5 millioner til ny hall

Forslaget er sist i rekken av forsøk på å hjelpe museet på Sola, som fikk 2,5 millioner kroner i revidert statsbudsjett 2021 for å bygge ny hall etter budsjettforhandlinger mellom Frp og Solberg-regjeringen.

Steffensen føler seg sikker på at forslaget blir vedtatt.

– Jeg klarer ikke å se de store grunnene til å si nei til forslaget, sier han.

Flyhistorisk Museum Sola har per i dag en omfattende flysamling, som består av 56 fly. Nærmere 40 av dem er utstilt i en hangar i Sola Sjø.

Luftforsvaret i Norge har gjennom årene totalt hatt 74 F-16, men 2021 var siste året med operativ tjeneste i Norge.