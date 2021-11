Budsjettforhandlingene løftet til høyeste nivå

Finanspolitikerne på Stortinget måtte i helgen koble inn partilederne for å få bedre framdrift i dragkampen om budsjettet.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski møtte mandag formiddag Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen (t.h.) og Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik til en ny runde med budsjettforhandlinger på Stortinget.

Audun Lysbakken (SV), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har denne helgen tatt del i budsjettforhandlingene. Dette bildet er fra sonderingene på Hurdalsjøen Hotell tidligere i høst.

– Her er det blitt jobbet på høytrykk både sent og tidlig for å få til en god avtale, sier Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

Mandag formiddag gikk han inn i et nytt budsjettmøte på Stortinget sammen med Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Eirik Knutsen og SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Fristen for enighet i budsjettforhandlingene er finansdebatten i Stortinget førstkommende torsdag.

Partilederne koblet inn

I helgen ble også partilederne koblet inn i forhandlingene.

– Det er mange gode krefter som har jobbet godt gjennom helgen, inkludert partilederne. Så nå opplever jeg at vi er nærmere mål, men det er fortsatt ting som gjenstår, sier Knutsen, som også er leder i finanskomiteen på Stortinget.

Ifølge ham har partilederne bidratt godt til å få landet noen av sakene som de tre partiene forhandler om.

Kaski mener det har vært naturlig å koble inn partilederne når det kommer til noen «store og viktige» saker.

– Men vi har også fra SVs side vært bekymret for framdriften – bekymret for om vi klarer å komme raskt nok i mål. Og det at partilederne har vært koblet på gjennom helgen, har bidratt godt til raskere framdrift, sier hun.

Optimisme

Kaski understreker likevel at ingenting er klart før alt er klart.

– Jeg vil si at vi har jobbet godt gjennom helgen og brukt tida godt sammen. Vi har hatt lange økter. Men det er fortsatt ting som gjenstår, sier Kaski til NTB.

Knutsen sier han er optimist.

– Det har vært jobbet godt gjennom helgen, og jeg er optimistisk på at vi klarer å komme i mål med en avtale som skal styrke velferden, få ned forskjellene og føre en rettferdig klimapolitikk, fastholder Knutsen.

– Det er god framdrift nå. Hvis vi opprettholder den framdriften, så har jeg tro på at det blir en god budsjettavtale, sier han.