Mann hevder at han ble drapstruet. Endte selv opp i varetekt

Den voldssiktede 38-åringen varetektsfengsles i fire uker. De to første ukene underlegges han brev- og besøksforbud.

38-åringen som er siktet for å ha utsatt en mann og en kvinne for alvorlig vold i Sandnes, hevder at det er han som er offeret i saken.

