Dette var nummer 1. Den første roboten som ble levert for salg til Gustavsberg i Sverige for emaljering av badekar. Den ble hentet hjem, står nå på Jærmuseet, og virker fortsatt, konstaterer oppfinneren bak, Ole Molaug, til høyre, her sammen med Kyrre Nese som nå har skrevet bok om det jærske roboteventyret.