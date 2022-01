Eventyrlig resultat for Sandnes Garn

Harald Mjølne har grunn til å smile, etter tidenes resultat i bedriften han leder, Sandnes Garn.

Sandnes Garn har aldri tidligere hatt et bedre økonomisk år enn i 2021. Strikkeinteressen har tatt helt av, både i Norge og i utlandet under koronapandemien og har gitt eventyrlig uttelling for garnprodusenten på Foss-Eikeland.

