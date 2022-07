Disse vant årets priser og stipend

Lørdag ettermiddag ble vinnerne av både Gladmatpriser og Gladmatstipendet for året kåret. – Alle har en lidenskap, dette er vår, sa Daglig Leder i restaurant K2, Elisabeth Kress.

Eier av Håland Kjøtt Idar Håland omfavner juryleder Hanne Berentsen etter tildeling av Gladmatstipendet 2022.

På Gladmatens siste dag ble vinnere av årets priser og stipender kåret. I år har nivået vært skyhøyt, mener Gladmat-juryen, som etter mye diskusjon til slutt har kommet frem til de verdige vinnerne.

Prisene ble delt ut i det nye teltområdet Kokepunktet klokken 14. Juryen besto av Maggi Gausel, Elin Rusnes Kvingedal, Kristian Ebbesen Fjelde, Gulmira Ahmedova og leder Olav Birkeland. Gausel og Ahmedova er med for første gang i år, mens resten har alt mellom tre og ni års erfaring med seg.

Årets Gladmat-rett

Vinneren av Årets Gladmat-rett ble Spiseriet. Prisen fikk de for sin Sterling kveite med nesle fra Brimse, erter, pepperrot og fritert surdeig.

– Spiseriet har imponert en hel festival med en lekker og gjennomtenkt rett. Perfekt balanse, ingredienser med distinkte smaker som spiller sammen til en flott helhet og deilige kontraster, sier juryen.

Kriteriene var blant annet gode smakssammensetninger, at retten oppleves som spesiell og at råvarene er lokale. De andre nominerte i kategorien var Fisketorget, Déjà Vu, Fish & Cow og Matlauget.

Spiseriet vant Årets Gladmatrett for sin Sterling kveite med nesle fra Brimse, erter, pepperrot og fritert surdeig. – En deilig rett som varmer våre hjerter, var juryens bedømmelse.

Spiseriets Gladmat-rett fikk også sekser på terningen i Aftenbladets store test.

– Dette er snadder. Og en oase i festival-kaoset, sa anmelder Harald Birkevold om retten.

Disse fikk Gladmatstipendet 2022

– Jeg hadde ingen anelse om at vi skulle få noe pris, så det er ikke så mye mer å si enn tusen takk! sa Elisabeth Kress fra scenen.

Under Gladmats siste dag ble også Gladmatstipendet 2022 delt ut til to aktører Inge Steensland Stiftelse mener har skilt seg positivt ut. Det var Restaurant K2 og Håland Kjøtt som ble hedret med et stipend på 30.000 kroner hver.

Restaurant K2 har vært åpen knappe to år når de i dag mottok prisen.

– Det betyr mye, det er jo en bekreftelse på at vi gjør noe bra, etter så mye arbeid, sier daglig leder i restauranten Elisabeth Kress.

– Alle har en lidenskap - dette er vår.

På scenen ble det tårevått for Idar Håland når han gikk opp og mottok diplomet for Håland Kjøtt.

– Det er utrolig stas at vi får anerkjennelse for det brennende engasjementet vi tar med oss på jobb, hver dag, sier en tydelig rørt Håland.

Han sier at stipendet vil gå på å dyrke det samme engasjementet blant andre matglade ungdommer.

– Vi brenner for, og kan lære mye av, å spre det engasjementet for norsk matproduksjon til andre også, sier Håland.

Eier av Håland Kjøtt Idar Håland måtte tørke bort noen tårer når det ble kjent at selskapet fikk årets Gladmatstipend.

Årets Gladmat-opplevelse

Denne prisen går til utstillerne som har gjort en særlig innsats i å gi publikum en god opplevelse, enten gjennom rause smaksprøver, gode historier om produktene eller inspirerende informasjon om hvordan bruke produktene de selger. Temaet for årets festival har vært «Feiring», derfor ble dette noe juryen så etter i utstillerne.

I år var det to heldige som gikk av med seieren i denne kategorien: Déjà Vu og duoen Siddis Gelato og meksikanske Casa Salsitas. Andre nominerte var Matlauget, Felleskjøpet og Hjelmeland Naturlegvis.

– Déjà Vu lager mat i verdensklasse, og klarer samtidig å komponere en rett med tydelige elementer av feiring. Kokkens lidenskap og entusiasme har tydelig smittet over på de ansatte, mener juryen.

Restauranten Déjà Vu var én av to vinnere av Årets Gladmat-opplevelse. Her er snøkrabbe i sprøstekt sjøgress, en av deres tre Gladmat-retter i år.

Jolanta Ulys og Patricia Mendez fra Casa Salsita.

Om årets andre vinner, som er to selvstendige spisesteder som har slått seg sammen for festivalen, sier de:

– De har et tydelig engasjement, brenner for det de driver med og har virkelig valgt å fokusere på feiring.

Årets stand

Den utstilleren som har gjort en særlig innsats for å lage en god og hyggelig stand for publikum, blir belønnet med denne prisen. I år var Helgø Meny Food Court, Matlauget, Sunde gardsutsalg og ASMarGel alle nominerte, men det var Hjelmeland Naturlegvis som gikk av med seieren.

– Hjelmeland Naturlegves har laget en stand med særdeles god atmosfære. De representerer bygda si med stolthet og samhold, i tillegg til lidenskap for yrket og produktene sine, mener juryen.

– Standen var lett gjenkjennelig med et stort blikkfang. De satte med det Hjelmeland på kartet.

Hjelmeland Naturlegvis er et satsningsprosjekt fra Hjelmeland kommune som samler lokale små- og storprodusenter under én paraply. Her selger Jakob og Siri Kyrkjeeide Hausken jordbær fra Fister. Jan Grimstad, som står til høyre, leder prosjektet.

Årets nyskapning

Årets nyskapning skal hylle det risikable, innovative og ukjente. I år stakk Fisketorget av med seieren. De andre nominerte i denne kategorien var Spiseriet, Siddis og Casa Salsitas, Yips, og Smaken av Ryfylke (Hjelmeland Naturlegvis).

– Fisketorget har virkelig nådd toppen av spennende smaker på en innovativ måte. Vi danset allerede etter første smak! Presentasjonen var en fryd for øyet og en kjærlighetsfull symfoni for smaksløkene.

Fisketorgets Gladmat-rett. – En variasjon av pasjonsfrukt, jalapeños, sesamfrø, puffet ris på en seng av lettbakt Sirdalsørret. Retten var elegant og omsorgsfullt smaksatt, og oste av kvalitet og kreativitet, sier juryen.

Fisketorgets Gladmat-rett, ørret med jalapeño, pasjonsfrukt, puffet ris og sesamfrø, fikk også sekser av Aftenbladets anmeldere.

Årets lokalmatprodukt

Prisen som skal løfte frem lokalprodusenter i Rogaland gikk i år til Matjes. De andre nominerte i denne kategorien var Topp Sopp, Stavanger Ysteri, Hjelmeland Naturlegvis og Litlestøl.

– Med sin entusiasme for lokalmat og sitt produkt spesielt, smitter dette over på alle som er heldige å treffe denne gjengen, sier juryen om årets vinner.

Matjes sild fikk Årets lokalmatprodukt.

Årets mest sirkulære utstiller

Denne kategorien var ny av året, da festivalen har satset tyngre på å redusere avfall og minimere klimaavtrykk og svinn.

Her stakk Topp Sopp av med seieren, da de har tenkt sirkulært helt fra oppstarten av. De produserer nemlig sine egne produkter av andres avfall.

– De har en enorm kunnskap og smittende entusiasme over det de driver, og denne lille bedriften er til stor inspirasjon for oss alle, mener juryen.

Topp Sopp brukes avfall fra andre produsenter for å dyrke sopp i en låve på Jåttå.