På jakt etter lesestoff? Her er våre anbefalinger

Aftenbladet har håndplukket fire saker du kan lese. Og én du kan lytte til.

Andreas Askildsen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

1 Korleis få ei 80 kvadratmeter hytte til å verka romsleg? Familien kjenner seg ekstra takksame for hytta no når det ikkje er mogleg å reisa så mange andre stader. Marit Bjordal og Morten Kjeldsen ville ha ei kompakt hytte med mykje plass. Familien deira består av mor, far og deira 17 år gamle son Jon Arvid Bjordal Kjeldsen. Ekteparet visste at ei vanleg hytte, ville kjennast altfor stor. Dessutan ønskte dei seg finessar og smarte løysingar som berre arkitektar kan klekka ut. For paret var det til dømes viktig å ha mange vindauge i fronten for å ta inn utsikta, men dei ønskte også å ha mange vindauge inne i hytta, for å sleppa lys inn i alle rom. Tomta tillèt ikkje ei større hytte enn 80 kvadratmeter. Då måtte kvar meter bli utnytta til fulle. Ein valde difor også bort å ha to bad. Les heile saka og sjå fleire bilder frå den kompakte hytta (Publisert 25. april 2021)

2 Anne opplevde at folk krysset veien for å unngå henne og ektemannen Først trodde legene at Atle Pedersen (64) var deprimert. Det viste seg at han hadde en sjelden form for demens. Da han mistet språket, sluttet mange å se ham i øynene. Hvis Atle og konen Anne Berge Pedersen traff venner eller bekjente, var det Anne de snakket til. Så bestemte hun seg for å ta affære. Les hele saken: Da demensen tok ordene fra Atle, sluttet mange å snakke til ham. (Publisert 16. oktober 2021)

3 Maria Altmann Haraldsvik (24) fikk nesten ikke puste da hun trente. Hun fikk diagnosen mange har, men få kjenner til. Her er Maria Altmann Haraldsvik på vei opp Estenstadmarka i Trondheim. Nå kan hun trene hardt uten å få noen symptomer. Maria Altmann Haraldsvik (24) løper opp grusstien. Hun puster relativt lett og uanstrengt under motbakkeintervallene. For åtte år siden var situasjonen en helt annen. Da var Haraldsvik 16 år og aktiv svømmer. Hun hadde trent hardt i mange år og aldri hatt problemer. Men så begynte det å bli vanskelig å puste når hun anstrengte seg hardt. Dette skjedde stadig oftere under hard trening, og under et svømmestevne sa det stopp. – Jeg klarte nesten ikke å trekke pusten. Det var akkurat som noe stoppet i halsen. Jeg begynte å hyperventilere, og det endte med at jeg besvimte, sier den Trondheim-bosatte 24-åringen. Les hele saken: Så mange som 5–7 prosent av befolkningen kan ha denne diagnosen (Publisert 25. oktober 2021)

4 Preg - historier som beveger: Jenta som kom til feil foreldre Denne uka lanserte Aftenbladet sin nye podkastserie, Preg. Her samler vi gode reportasjer og sterke historier. Første historie ut, er reportasjen om Inger-Tone. Reportasjen ble publisert på Aftenbladet 17. september og har blitt lest av over 100.000 digitalt. I tillegg kommer lesningen i papiravisen. Nå lanseres reportasjen også som podkast, lest opp av Camilla Bjørheim, som har skrevet reportasjen sammen med kollega Julie Teresa Rege Olsen. Du kan høre reportasjen her: Kapittel 1: Nye foreldre Kapittel 2: Varhaug Kapittel 3: Alarmen går Kapittel 4: Prinsessa Kapittel 5: Stallen Kapittel 6: Arven Kapittel 7: Inger-Tone i dag

5 Funkisstilen har inntatt den norske fjellheimen. Men noe er uforanderlig. Skåpet i Ryfylkeheiane. På Den norske Turistforeningens mest populære hyttetun er laftede tømmervegger byttet ut med moderne design rene linjer, store vinduer og moderne design. Hyttetunet på Skåpet i Ryfylkeheiene består av fem sovehytter, badstu og hovedhytte som ligger som forvokste byggeklosser sluppet tilfeldig ut i terrenget. Fjelltoppene rundt speiler seg i vesle, idylliske Soddatjør. Les hele saken: Bli med til Skåpet i Ryfylkeheiene (Publisert 8. juni 2020)