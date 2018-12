De to bestemte seg for at de skulle bli det første norske par til å gifte seg på Mount Everest Base Camp. Vielsen skjedde iført brudekjole og smoking. På 5364 meter over havet. Selve fjellet er 8848 meter høyt, og duger godt som bakgrunn på brudebildet.

Paret har skrevet utfyllende om bryllupet og turen på bloggen Bilivoka.com.

Bildet er hentet fra bloggen Bilivoka.com.

– Etter det vi har sett er vi også det første paret i verden som har giftet seg der med en anerkjent seremoni, og ikke bare utvekslet ringer. I vårt tilfelle ble det en buddhistisk seremoni utført av en lama/munk, forteller Jørn-André Holmen Tvedten.

Det reiseglade ekteparet giftet seg allerede 7. oktober, men har holdt det hemmelig helt til nå i helgen. Familien har blitt fortalt de to var på jobbreise i Belgia. Først nå i helgen slapp de nyheten under en bryllupsfest i Porsgrunn, der brudgommen opprinnelig kommer fra. Tora Maria Wedervang er opprinnelig fra Oslo. De to har bodd i Stavanger i 4–5 år og jobber innen IT.

Under bryllupsfesten i helgen fikk gjestene se en film om forberedelsene, reisen og bryllupsdagen høyt der oppe under det mektige fjellet.

– Noen par flyr inn med helikopter og utveksler ringer på Base Camp. Dere valgte å gå inn i stedet?

– Ja. Vi brukte en uke på å gå til Base Camp og litt mindre på å gå tilbake. Både fordi det er billigere å gå enn å fly og fordi vi var enige om at dette var verd å jobbe litt for. Vi gjorde jo dette fordi vi ønsket at bryllupet vårt skulle være en unik opplevelse, sier brudgommen.

– Det blir vel neppe noen bryllupsreise etter dette?

– Jo. Det blir det. Den skal gå til Galapagos, sier Jørn-André Holmen Tvedten.