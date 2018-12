Været framover: Er du budd på sludd?

Midt på dagen tirsdag vil det bli rundt 3–4 grader, bygevær med litt sol innimellom, men utover ettermiddagen og kvelden skal det bli kjøligere.

– Snøgrensen senere på dagen vil ligge på 200 meter, og det betyr at det kan bli sludd ved kysten også, altså i Stavanger-området. Men det er avhengig av om nedbøren fortsetter etter at temperaturen har falt. I områder som Sirdal ligger det an til snø, iallfall, sier meteorolog Lillian Bergheim ved Stormgeo til Aftenbladet.

Onsdag skal det stort sett bli opphold. Torsdag og fredag blir det mer nedbør, og spesielt torsdag kan det i tillegg bli så kaldt i lavlandet at det kan bli ny runde med sludd, ifølge meteorologen.

– I helgen ser det ut til at det blir en overgang til nordavind igjen, men ikke så mye, og ellers skal det bli sol og kjølig. Det kan bli minusgrader om natten, særlig natt til søndag. Etter helgen ser det ut til at det tørre og kjølige været fortsetter.

– Går det an å si noe om juleværet nå?

– Av og til har vi så tydelige signaler at vi kan gjøre det, men ikke nå. Signalene er for små til at vi kan gi noen prognoser på juleværet, sier Bergheim ved Stormgeo.