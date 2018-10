– Se her! Du kan henge den på jakken, på sekken, veska, du kan til og med ha den i håret. Det er viktig å bli sett, spesielt i mørket!

I anledning refleksens dag i dag torsdag 18. oktober, delte Sarah Thorsen (17) ut 1000 reflekser til sine medelever på Jåttå videregående skole.

Barn og de helt yngste er etter hvert blitt flinke til å kle seg med refleks, men ungdommen er langt fra best. Derfor står slaget nå om å få ungdommen til å bruke refleks.

De yngste er dårligst

En refleksundersøkelse YouGov har utført for Frende Forsikring undersøkelse viser at nordmenn blir flinkere til å bruke refleks når det er mørkt jo eldre de blir. Men kun 26 prosent mellom 18 og 29 år sier de alltid bruker refleks når det er mørkt.

Rogaland fylkeskommune ved Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU, Opplæring RFK og Trygg Trafikk Rogaland, har derfor oppfordret de videregående skolene i Rogaland til å dele ut refleks til elevene.

Til sammen har tretten videregående skoler fått gratis reflekser til alle elevene fra FTU. Det er elevrådet på skolene som organiserer utdelingen. På Jåttå videregående skole førte det til stor oppmerksomhet rundt refleksens dag.

– Bruk av refleks er et enkelt og godt tiltak for å forebygge trafikkulykker blant elevene, sier rådgiver hos Trygg Trafikk, Francis C. G. Hess.

Jon Ingemundsen

Bytt refleksen

Mange tenker at den runde refleksen, som har ligget i lomma i årevis fremdeles beskytter, men slik er det ikke. Ifølge veimyndighetene har refleks en levetid på tre år.

– Det er det mange som faktisk ikke vet, at refleksen går ut på dato, sier Anne Grethe Aven, adjunkt ved Jåttå videregående skole.

Jon Ingemundsen

Hun bidro sammen med elevene på Jåttå til markeringen på Jåttå i går.

– Vi opplever at dette er en kjempefin mulighet til å vise at vi tar ansvar for elevene våre. Vi har store arbeidsplasser nede i Jåttåvågen, det er mye trafikk rundt skolen og vi har ingen elever å miste. Vi vil at elevene skal være synlige og bevisste, sier Aven.

Jon Ingemundsen

Fem på skolen

Bruker du refleks?

Hvorfor, hvorfor ikke?

Jonathan Hebnes (18), Sauda

Jon Ingemundsen

– Nei, det har jeg ikke behov for. Jeg kjører enten bil eller så bruker jeg kollektivt. Bruker jeg kollektivt bruker jeg underganger og fortau. Men jeg merker jo at når jeg selv kjører bil så setter jeg pris på at andre bruker det.

Helene Grønlie Olsen (16), Kvernevik

Jon Ingemundsen

– Egentlig ikke. Jeg føler det er nok en ekstra ting å ta på seg. Jeg brukte mer før når jeg gikk på barneskolen.

Benjamin Blanchard (16), Hundvåg

Jon Ingemundsen

– Ja. Jeg går alltid kledd i svart. Svart jakke, sko, bukse og til slutt svart hette over hodet. For et par uker siden delte noen ut reflekser i byen, noen fra kommunen. De bruker jeg .

Igor Vojtiniak (18), Sola

Jon Ingemundsen

– Ja, jeg har to på sekken. De er ganske små, men for meg gjør de jobben. Jeg kjører i tillegg bil, da trenger jeg ikke refleks.

Mathea Selmer-Anderssen (18), Hundvåg

Jon Ingemundsen

– Nei. Jeg er ikke så god til å bruke refleks. I dag er det refleksens dag så jeg tar med meg en av de refleksene de deler ut i dag så bruker jeg den.

Trygg Trafikks fem beste reflekstips