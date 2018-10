Edith Bergliot Sandsmark hadde sin første betalte jobb som 13 åring. 67 år seinere er hun fremdeles i jobb

Edith Bergliot Sandsmark ble ansatt som klokker av Lund kirkelige Fellesråd i 2006, bare noen måneder før mannen Vigg døde.

– En fantastisk kjekk jobb med mange flotte medarbeidere, det er kjekt å være 80 år og fortsatt føle at jeg kan gjøre en jobb. Folk er også flinke til å stille opp i Heskestad menighet, sier hun.

– Hvilke oppgaver har klokkeren?

– Jeg planlegger og leser opp kunngjøringer under gudstjenestene. I tillegg hjelper jeg presten med praktiske ting, sier Edith som også er leder av Gudstjenesteutvalget.

Fakta: Dagens navn Edith Bergliot Sandsmark Født: 20. september 1938. Bosted: Sandsmark i Lund. Yrke: Klokker i Heskestad kyrkje Anledning: Nylig fylt 80 år og fortsatt i jobb. Beskriv deg selv med tre ord: Takknemlig, aktiv, positiv. Hva er du mest opptatt av for tiden? I kveld skal jeg på Indremisjonsmøte og før den tid skal jeg bake vannbakkels til møte. Hva provoserer deg? Når mennesker blir utsatt for urett.

Tidlig på jobb

Edith er født og oppvokst på Bilstad på Ualand, som den sjuende i en søskenflokk på 11. Seks av søsknene er fortsatt i live.

– Jeg var bare 13 år gammel da jeg fikk jobb på folkeskolen. Jeg måtte komme før alle de andre elevene og fyre i ovnen. Etter skoledagen vasket jeg klasserommet. Ett års jobbing innbrakte 350 kroner, som jeg brukte til ny sykkel. Du kan tro jeg var stolt, smiler hun.

Etter framhaldsskolen som 15-åring dro hun til Oslo for å jobbe som hushjelp hos en fjern slektning. Lærekurven var stupbratt.

– Jeg fikk ansvaret for en fire måneder gammel baby og en fireåring. Begge foreldrene var lærere og jobbet i skolen, minnes hun.

Edith trivdes i Oslo og fikk senere jobb som ekstrahjelp hos Steen & Strøm og i en frukt/tobakksforretning. I 1958 kom hun hjem fra Oslo og 17. mai traff hun sitt livs store kjærlighet, Vigg Sandsmark.

– Ganske rart. Her hadde jeg bodd i Oslo i flere år, men jeg fant mannen min bare 10 km fra der jeg var født og oppvokst. 17. mai året etter forlovet vi oss og St. Hansaften året etter det igjen ble det bryllup, forteller hun.

Edith Bergliot Sandsmark har bodd på Sandsmark i Lund siden 1973. Før de overtok gården etter Viggs foreldre, bodde og jobbet paret en periode på Brusand og Varhaug.

Vigg fikk jobb på ligningskontoret på Moi og det var var Edith som måtte ta seg av barna og stell av sauene. En periode ble også et hus på gården leid ut til turister. Det var en travel, men kjekk tid. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk være hjemme med barna da de var små. Men få med at også Vigg deltok i arbeidet på gården, sier hun hun.

På veggen i stua på Sandsmark henger brudebilder av de tre barna og åtte barnebarna. Rundt om i stuen myldrer det av engler i ulike størrelser og fasonger. Hun har alltid hatt sin barnetro og er overbevist at hun som 10-åring også fikk møte engler.

– Sammen med en venninne var jeg og badet i elva. Venninnen min fikk panikk ute i vannet og ble stående oppå meg mens jeg ble tråkket ned i mudderet. I det jeg var i ferd med å miste pusten, så jeg et blankt lys, Gud på en trone og engler som sang. Jeg mener bestemt at det var to av englene som fikk meg på land, sier hun.

Denne episoden gjorde henne enda tryggere og sikker på at det finnes et nytt liv etter døden.

Ja-menneske

Edith ble enke for 12 år siden, men har siden engasjert seg i så mange ting at hun aldri har følt seg ensom.

Her er noen av hennes gjøremål; nyvalgt styremedlem i Lund pensjonistforening, 20 år som aktiv i menighetsarbeidet i Heskestad menighet. I mange år sang hun i «Syngende husmødre» og fra 1999 ble hun med i Heskestad-koret der hun fortsatt er med. Hun var med i Sanitetsforeningen i 30 år før den ble nedlagt og hun går jevnlig på møter i Indremisjonen.

– Jeg er også medlem i Lund historielag. Vi har jevnlige treff og har hatt noen flotte turer, blant annet til Island og Israel.

Jeg er glad og takknemlig for å kunne å gjøre ting som gjør meg godt. Jeg er så glad i være sammen med mennesker og jeg har alltid hatt problemer med å si nei, sier hun.