Slik kan fylket spare på hurtigbåt-kutt

– Det er trist at hver gang de skal gjøre kutt, så gjørs de lengst ute i distriktene. Sauda er de som er mest avhengige av denne båten, og det finnes ingen alternative tilbud. Det er også veldig dramatisk for den videregående skolen vi har i Sauda og Suldal, mener Sauda-ordfører Asbjørn Birkeland (Sp).

En ny kostnadsnøkkel for båt og ferje gjør at det statlige tilskuddet til hurtigbåtdrift i Ryfylket blir halvert til 90 millioner kroner innen 2021. Det fører til at Rogaland fylkeskommune må gjøre innsparinger.

I vedtatt økonomiplan for 2017–2020 må de spare opptil 40 millioner kroner årlig, med en gradvis opptrapping fra 20 millioner kroner i 2019, 30 millioner i 2020 og 40 millioner året fra og med 2021 av.

Nedlegging av hurtigbåtruten mellom Jørpeland og Stavanger, når Ryfast åpner, vil gi innsparinger på 20 millioner kroner i året. Nå har Kolumbus lagt andre forslag til innsparinger.

Kutt i Saudaruten

Her har de gjennomgått 13 ulike alternativ. Førsteprioritet er å slå sammen Sandeid, Fister og Sauda-ruten fredag og søndag, samt snu Sauda-rutens avgang 10.40 på fredag på Sand/Ropeid. Dette vil gi en innsparing på 6,45 millioner årlig.

Konsekvensene her vil være at reisende til Vikedal og Sandeid må ta kystbussen og Kolumbus sine ruter på Haugalandet, noe som vil gi de noe økt reisetid. Det vil samtidig bli økt reisetid for passasjerer på Sauda- og Hjelmelandsruta og mindre totalkapasitet på store utfartsdager.

Kutte avganger til Fister og Finnøy

Andreprioritet er å kutte første båt fra Sauda om morgenen, bruke Jelsa-ruta til Sauda, Finnøy og Jelsa, slå sammen Fister og Finnøy, samt kutte Hjelmeland-Nesvik. I tillegg vil de slå sammen ettermiddagsbåten til Fister og Finnøy mandag til fredag.

Dette vil gi innsparinger på 19,3 millioner i året.

Tredjeprioritet er å kutte båten til Sauda og heller bruke buss. Dette vil spare fylket for 3,1 millioner i året. Fjerdeprioritet er å kutte hurtigbåt til Kvitsøy, som vil gi besparelse på 4,1 millioner årlig, og femteprioritet er å kutte tilskudd til hurtigbåt Sunnhordaland-Bergen. Dette vil spare fylket 1,6 millioner kroner årlig.

De andre prioriteringene går blant annet på å kutte en båt i Byøyene og kutte skoleskyss i Finnøy.

– Vår eneste reisemåte

Sauda og Suldal har sammen utarbeidet en rapport som viser helt andre løsninger enn de Kolumbus har pekt på i sin utredning.

– Vi har jobbet sammen i denne saken, og det kommer vi fortsatt til å gjøre. Det er vår eneste reisemåte til Stavanger, sier ordfører i Sauda Asbjørn Birkeland.

– Hva vil dere gjøre nå?

– Nå skal vi sette oss ned å lese nøye gjennom det som har kommet og prøve å finne gode alternativ som gir innsparing, sier Birkeland.

Tor Inge Jøssang

– Øyfast er løsningen

Ordfører i Finnøy, Henrik Halleland mener at kommunene i Ryfylke nå må holde seg samlet og ikke gå hver sin vei.

– Det viktigste for meg nå er å få en god oversikt over hva dette medfører. Så må vi dra i samme retning. Jeg ser Suldal og Sauda har laget en egen rapport, som synliggjør hva som er viktig for de i denne sammenheng. Da har de allerede begynt på galoppen hvor det er alle mot alle, sier han.

Halleland mener løsningen på hurtigbåtkuttene i Ryfylke er veiprosjektet Øyfast, som skal binde sammen alle øyene i Finnøy kommune.

– Da kan vi gå over på buss, og da trenger vi ikke hurtigbåter. Så har vi spart de pengene, mener Halleland.

Rune Vandvik

Vil ha Stavanger på banen

Finnøy-ordføreren er klar på at tilbudet per i dag er minimum i forhold til hva innbyggerne i Ryfylke trenger, og han mener nå at Stavanger kommune kan måtte komme på banen.

– Stavanger kommune subsidierer i dag nattavganger til Byøyene. Det er ikke unaturlig, når vi blir en kommune, at Stavanger må komme mer på banen når fylkeskommunen ikke har penger, sier han.

Før det skal fattes endelig vedtak om kutt i hurtigbåttilbudet, skal forslag til endret hurtigbåttilbud sendes på høring til berørte kommuner. Flere av kuttene som er med i utredningen er på grunn av kontrakten ikke mulige å gjøre før i 2022. Omfanget av kuttene skal behandles i forbindelse med økonomiplanen for 2019–2022.

Kjempar for hurtigbåten frå Stavanger til indre Ryfylke