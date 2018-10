Ingen livvakter på Borestranda etter alle badeulykkene 31. mai

Alle ble reddet i siste liten, viser beskrivelsene fra øyenvitner som Aftenbladet fikk kontakt med før helgen.

Mange av livredderne var inntil da ukjente helter, og minst fem av dem, vil nå bli innstilt som kandidater for redningsdåden til Norges Livredningsselskap.

Men det kan ha vært opp mot ti nestenulykker på Borestranda på denne sommerdagen, 31. mai i år.

– Dette aktualiserer behovet for å vurdere nye tiltak for å hindre drukningsulykker, mener fylkeslederen i livredningsselskapet, Arnvid Brustveit.

Se til USA

Allerede for 20 år siden tok selskapet kontakt med Sola og Klepp for å opprette livredningsstasjoner i disse kommunene etter inspirasjon fra den da så populære TV-serien Baywatch.

Den gang var det nettopp Pamela Anderson og de andre skuespillerne i serien som fikk mye av æren for at søkelyset ble rettet mot sikkerheten på våre egne strender.

Både Sola, Orre, Bore og Brusand var aktuelle. Livreddere skulle sitte i egne tårn og holde oppsikt med aktiviteten i vannet.

– Men det ble ikke aktuelt, konstaterer Arnvid Brustveit i dag.

Men Oslo har livreddere

Oslo har imidlertid hatt ordningen i mange år. Der har fire strender - Sørenga, Huk, Hverven og Ingierstrand - vakthold i skoleferien fra kl. 12 til 20. Rundt 40 strandlivreddere deler på jobben i et samarbeid mellom Norges Livredningsselskap og kommunen.

– Vi skulle gjerne ha utvidet ordningen til andre deler av landet. Dessverre må det ofte en ulykke til før noe skjer. Men Oslo valgte føre-var-prinsippet, sier strandkoordinator i selskapet Trude Aastad.

Satser på informasjon

Jæren friluftsråd er det interkommunale rådet som legger til rette for ditt besøk på strendene.

Fakta: Jærstrendene Hva: Er 7 mil, 17 kvadratkilometer. Bredden varierer fra 10 til 650 meter. Består av: Rullestein, sanddyner og sandstrender. Et spesielt landskap både i nasjonal og internasjonal sammenheng, ble vernet som landskapsvernområde allerede i 1977. Besøk: Fylkets største utfartsmål har årlig 500.000 besøkende. Hvor: Til fots er turen fra Tungenes i nord til Ogna i sør over 100 kilometer.

Men både daglig leder Øystein Dahle og styreleder Henry Tendenes ser at det i praksis er vanskelig å få et opplegg med faste badevakter på Jæren. Det forklares med ustabilt vær og store utgifter.

Derfor er faste vakter ikke et tema hverken for administrasjonen eller styret, der kommunene er med.

– Vi har valgt å informere. Har nå satt opp nye skilt. Og bader du i havet, enten det er på Jæren eller andre steder i verden, må du bare obs på at det kan være farlige strømmer, sier Øystein Dahle.

Friluftsrådet mener at det å holde badevakter eventuelt er en oppgave for kommunene.

-Ulogisk, sier ordføreren

– Ja, vi får stadig spørsmål om det, svarer Ane Mari Braut Nese (H).

Hun er ordfører i en av de største strandkommunene på Jæren, Klepp.

– Badevakter er ulogisk for meg. Vi vet aldri når folk vil bade. På Bore vet vi heller aldri når det er farlig. Det betyr at badevaktene bare hadde sittet der og advart folk mot å bade. Nei, folk må tenke sjøl. Og så må vi informere om at det er farlig på Bore. Alltid, sier Braut Nese.

Han er oppvokst med hytte på Sele, og det ble bare sånn, at de aldri badet på Bore.

– Jeg er ikke bølgekjenner. Jeg vet ikke at det er spesielt farlig når bølgene er slik eller slik. Derfor: Bad heller andre steder.

Bore åpnes for mer besøk

– Men Borestranda får nå større parkeringsplass og nytt toalettanlegg med dusj for å bli et enda mer sentralt utfartsområde?

– Det er ingen motsetning. Det er et fantastisk turområde. Enormt mange bruker det i dag. Det er bare en plass du ikke bader, sier Klepp-ordføreren etter alle nesten-ulykken.

Jarle Aasland

Norsk folkehjelp

Klepp er også basen til Norsk folkehjelp Jæren lag. Det aktive laget med 481 medlemmer har to ambulanser og en utrykningsbil med båt, men de blir bare alarmert når ulykker skjer. I helgen hadde de åtte personer i aksjon under drukningsulykken ved Årsvagen.

-Det er naturlig at vi drøfter alle nesten-ulykkene på Bore når styret møtes denne uken, sier beredskapsleder Odd Terje Kvål som hittil ikke har sett at laget skulle ha kapasitet til et vakthold på store utfartsdager.