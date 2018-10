MDG har fått med seg tre-elskeren i Stavangerkameratene

Artisten Tommy Fredvang tar nå konsekvensen av å være naturfyren i Stavangerkameratene og søker makt i det som blir Stavanger kommunestyre etter valget neste høst. Han er blant de 73 navnene som står på den foreløpige valglisten til Miljøpartiet de grønne i Stavanger. Og den mest kjente.

Han håper å kunne engasjere flere til å tenke på miljøet, og handle deretter.

– Det er på tide å trykke på bremsen – hardt, sier Fredvang, som ikke ble mindre opptatt av miljø og klima etter at FNs klimapanel kom med sin delrapport mandag i forrige uke.

Klima og miljø viktigst

– Men i kommunestyret vil du også havne borti mange saker som ikke har med miljøet å gjøre. Er du klar for det?

– Ingen andre politiske saker har betydning hvis vi ikke har en planet å bo på. Det er ikke vits i å tenke på fargen på veggene hvis huset holder på å råtne, mener Fredvang.

– Det høres ut som du snakker om dommedag?

– Nei, men det er vanskelig å få folk til å tenke at dette angår dem. Det virker fjernt på mange. Men det er viktig at alle gjør noe, selv om det kan virke håpløst når Kina stadig åpner nye kullkraftverk. Jeg ønsker å få folk til å tenke, og til å spise mindre kjøtt, kildesortere, kjøre mindre bil og mer kollektivt. Folk må få opp øynene.

– Får du de andre stavangerkameratene til å stemme på deg?

– Hehe, nei, de er ikke der, tror jeg, uten at jeg vet hva de stemmer. Men det er jeg som er tree-huggeren i bandet, det er jeg som er naturfyren, mener Fredvang, som foreløpig er plassert på 14. plass på listen.

Pål Christensen

Seks av sju har små barn

Daria Maria Johnsen, sentralstyremedlem i MDG og gruppeleder i dagens Stavanger bystyre, er godt fornøyd med de foreslåtte kandidatene.

– Listen representerer bred kompetanse og et sterkt politisk engasjement for våre kampsaker, som er mennesker og miljø. Vi skal kjempe for miljø- og klimasaken, men også mot økte forskjeller, utenforskap og for psykisk helse.

MDG-lederen er spesielt fornøyd med at hele seks av de sju kandidatene øverst på listen er småbarnsforeldre.

– Dette er en gruppe som synes det er utfordrende å gå inn i politikken på grunn av manglende tilrettelegging, noe som er en demokratisk utfordring.

Johnsen er MDGs toppkandidat i Stavanger og er kumulert, noe som betyr at hun får stemmetillegg. På nominasjonslisten er de sju øverste navnene kumulert, til tross for at partiet bare fikk inn fire representanter ved sist valg. Hvis ikke MDG får langt flere stemmer enn sist, vil Johnsen dermed måtte kjempe om plass i kommunestyret på lik linje med de seks neste på listen. Og Tommy Fredvang, som kan regne med en del personstemmer.

Det bekymrer likevel ikke Johnsen.

– Jeg er nummer én på listen, og så må jeg bare gjøre mitt beste for å komme inn, sier hun.

Askeland på andre

Oppvekstpolitiker Rune Askeland har funnet seg godt til rette i sitt nye parti etter overgangen fra Venstre tidligere i høst. Han er foreslått på andreplass på MDG-listen.

– Jeg føler ikke at det er svært stor forskjell på mitt gamle og nye parti. Forskjellen er nok størst i det indre liv, tror Askeland.

Han tror MDG kan samarbeide i flere ulike konstellasjoner etter valget, også med Frp, om de skulle finne på å heise det grønne flagget, som Askeland kaller det.

– Politikk er viktigere enn taktikk. Jeg mener at MDG må søke makt, og være med og legge premissene. Det beste for byen er om MDG er med og styrer, fastslår Askeland.

Tirsdag ettermiddag vil Askeland presisere at han avviser samarbeid med Frp etter valget.

– MDG kommer til å gå til valg på ikke å samarbeide med Frp. Det er helt utenkelig at Frp vil bli et miljøvennlig parti, og derfor vil vi heller sitte i mindretall enn å ha flertall sammen med Frp. Vi står altfor langt ifra hverandre, sier Askeland.

Ellers har MDG også fått med seg landets største vegetarmatblogger i Mari Hult på 9. plass og Håkon Fossmark med bakgrunn fra Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender.

Fossmark er foreslått på 4. plass og altså blant de kumulerte. Ellers er følgende kumulert: Ingvild Sørensen, lektor på videregående skole, Sandra Dina Khorasani, sosionom og jobber i Nav, Thomas Laudal, førsteamanuensis, som underviser og forsker i bærekraftig næringsliv ved UiS, og Anne Nijdam Svindland, som går siste år på videregående.

MDGs medlemmer spikrer den endelige listen på nominasjonsmøtet 14. november.