Fylkesordføreren: Ikke mulig å flytte ferjeavganger i Tau-sambandet

Det kom nye ferjeruter i Tau-sambandet fra nyttår. Pendlerne er svært misfornøyd med endringen og har bedt om møte med fylkesordføreren. De skal møtes torsdag.

Saken ble tatt opp i Fylkesutvalget tirsdag av Anita Egeli (Frp). Hun viste til at pendlerne ønsker flere ferjeavganger i morgen- og ettermiddagsrusjet.

– Kan fylkesordføreren se om det er noe som kan gjøres, slik at rette avganger går fra rett side både morgen og kveld? Dette vil ikke få større kostnader, bare en enklere hverdag for folk i Strand, sa Egeli ifølge Strandbuen.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) svarte at det vil ha en økonomisk konsekvens å gjøre endringer i rutene. I tillegg er det et praktisk problem at det ikke er kai tilgjengelig på Tau, slik at ferja «Stord» i rute 3 kan ligge der og starte fra Tau på morgenen.

På ettermiddagen ønsker pendlerne tilbake den gamle avgangen klokka 15.20 fra Fiskepiren. Dette er heller ikke mulig uten at det blir økte kostnader.