Mener Fiks Ferigge Ferie er blitt for dyrt

«Det kan antas at dagens prisnivå virker ekskluderende på mange, særlig i tider med økt barnefattigdom,» heter det i rådmannens innstilling.

Derfor mener han at det er nødvendig å se på muligheten for å å «redusere deltakeravgiften vesentlig.»

Politikerne i kommunalstyret for oppvekst skal behandle evalueringen av Fiks Ferigge Ferie kommende onsdag.

Billigere

Rådmannen mener man må vurdere å redusere deltakeravgiften vesentlig og øke voksentettheten. Det er lagt inn 200 friplasser i budsjettet for de neste fire årene.

Prisene varierer fra 1790 kroner for ferieklubb til 2845 kroner for barneleir eller ungdomsleir. Ifølge Ungdom og Fritid er det nye forslaget 1000 kroner for ferieklubb og 1700 kroner for leir.

I fjor deltok 833 barn i Fiks Ferigge Ferie, mot 912 året før. Også de foregående årene var det mer enn 900 deltakere. Spesielt sommerleirene hadde færre deltakere i 2017 enn i 2016. Bare to uker var fulltegnet i 2017 mot fem uker i 2016.

– Stor interesse

– Det er veldig stor interesse for tilbudene våre, men vi ser over tid at det har vært noe nedgang i påmeldingen. Vi har spekulert litt og tror at den økonomiske situasjonen i regionen har vært en hard utfordring. Det sammenfaller med at deltakeravgiften har vært i høyeste laget, sier Tone Haraldseth, avdelingsleder for fritid vest i Ungdom og fritid.

De har sammenlignet Stavanger-prisene med tilsvarende tilbud landet rundt, og har funnet ut at prisene her ligger litt høyere.

– Mange kommuner og byer greier å ha en pris på rundt 1000 kroner for et ukestilbud. Noen steder i landet er det også helt gratis, sier hun.

– Hva vil dere oppnå ved å senke prisene?

– Jeg tror tilbudene vil være mulig å benytte seg av for enda flere.

Haraldseth sier de får gode tilbakemeldinger både fra deltakere og foreldre.

– Barna har kjekke opplevelser, får nye venner og prøve nye tilbud. Noen sover hjemmefra for første gang og noen er på ferietilbud de aldri har vært borti før.

– Kan det være at deltakelsen er lavere fordi det ikke er så stort behov for tilbudet?

– Det ser ut som om det er stort behov, for en del frivillige organisasjoner og lag tilbyr lignende tilbud som er populære.

Lavere pris

Politikerne mener det er riktig å prioritere Fiks Ferigge Ferie.

– Det er til bekymring når foreldre mener at tilbudet er for dyrt og det er til bekymring at vi ikke greier å drifte Fiks Ferigge Ferie på selvkost. Jeg og Venstre er glad for at rådmannen også er positiv til tilbudet og har forventninger til at dette blir prioritert. En bør og se til andre kommuner og høste erfaring fra lignende tilbud og se om en kan senke prisen, sier Rune Askeland (V).

– Jeg mener at alle barn bør få en ferie og muligheten til å oppleve kjekke ting. Fiks Ferigge Ferie gir barn fra lavinntektsfamilier muligheten til dette, og i ferieklubben er det ingen som vet hvem som er fra fattige eller rike familier, sier han.

Dag Mossige (Ap) vil også ha prisen ned.

– Vi må ta den økende barnefattigdommen i Stavanger på alvor. Vi støtter helhjertet økningen i friplasser men er bekymret for at prisen er for høy for mange andre. Dette handler om inkludering. Fiks Ferigge Ferie har aldri vært viktigere som sosialiseringsarena hvor barn blir kjent med og trygge på hverandre, og bedre kjent med naturen. Det er en investering i samfunnet vårt det er vel verdt å ta.