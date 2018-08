«Hadde vi visst hvor viktig Forus ville bli, hadde vi gjort disse grepene for lenge siden»

Utviklingen av Forus skal ikke lenger planlegges og bygges for bilen. Gang- og sykkelveier, grøntdrag og vannveier, og et innslag av urbane kvaliteter skal gjøre området til et mer attraktivt område for de som jobber og ferdes der.