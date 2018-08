Nå kan du se Googles street-view bil i Randaberg

Bilen observert i Randaberg sentrum

I dag så en forbipasserende bilen kjøre fra Ryggveien, gjennom Randaberg sentrum ned til Bøveien. Den kom senere kjørende tilbake mot Grødem.

Bilen er ikke det eneste verktøyet Google bruker for å ta bilder. Bedriften er kjent for å bruke alt fra snøscootere, roboter og sauer for å komme seg rundt med kamera.

Hold utkikk!

Google har meldt at de skal kjøre rundt for å ta bilder av Stavanger, Sola og Haugesund i tiden frem mot oktober 2018.

Hvis du er heldig, kanskje du ser Google-bilen?