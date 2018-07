Billetter til Mission Impossible-visning på Preikestolen utsolgt

1100 billetter forsvant fra billettluken innen de første 10 minuttene.

– Vi forventet stor interesse for arrangementet, men dette går over all forventning, sier ordfører i Forsand kommune, Bjarte Sveinsvoll Dagestad.

Billettene ble solgt for hundrelappen, inkludert parkeringsavgift.

– Det er ikke mål å tjene penger på dette. Men det er selvsagt noen utgifter som vi må dekke, forteller Dagestand.

Sandnes, Stavanger og Strand kommune, Rogaland Fylkeskommune, Østerhus og SFF er noen av aktørene som har fått sammen i en spleisedugnad for å holde prisene nede, informerer ordføreren.

Verdens nyeste og mest avanserte laserprosjektor blir brukt til visningen, internasjonale reisemagasin dekker arrangementet og det blir satt opp ekstra transport. Les mer om hvordan visningen blir her.