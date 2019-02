Vil ta skjenkebevillingen fra de som betaler luselønn

I dag er det ingen av utestedene eller restaurantene i Stavanger som har egne tariffavtaler med sine ansatte. Unntakene er byens hoteller, hvor de aller fleste er med i nasjonale kjeder.

I januar i fjor ble minstelønna allmenngjort. Det betyr at ansatte i barer, restauranter og andre utesteder har krav på minst 161 kroner og 87 øre i timen.

I 2018 har Arbeidstilsynet kontrollert dette i 509 tilsyn, og funnet at tre av ti virksomheter bryter denne loven.

I lysløypa

I januar var Fellesforbundet på patrulje i «lysløypa» i Stavanger.

– Det er mange her i byen også som ikke tjener det de skal, sier avdelingsleder Arild Håvik i Fellesforbundets avdeling 25.

– Jeg har truffet ansatte i utebransjen i Stavanger som tjener helt ned i 130 kroner timen, over 20 prosent mindre enn den allmenngjorte tariffen. Det verste eksempelet var likevel en nyansatt jeg snakket med. Han skulle starte arbeidsforholde med en måneds opplæring uten lønn og 14 timers arbeidsdager. De som driver på den måten undergraver sine konkurrenter som driver seriøst, sier Håvik.

Den «røde» siden i Stavanger-politikken lover å gjøre noe med problemet hvis de havner i flertall etter kommunevalget til høsten.

– Vi oppfordrer de ansatte til å kreve egne tariffavtaler på sine arbeidsplasser. Det vil gi både bedre lønn, bedre arbeidsvilkår og medbestemmelse. Men vi kan ikke pålegge ansatte å organisere seg. Det vi kan gjøre er å kreve at byens utesteder holder seg innenfor loven. Gjør de ikke det, fortjener de ikke å ha skjenkebevilling, sier Eirik Faret Sakariassen (SV).

Ris bak speilet

Mímir Kristjánsson (Rødt) har merket seg at byens skjenkekontroll kan være svært så nidkjær.

– Blant annet hvis de ser en Liverpool-drakt med Carlsberg- reklame. Jeg mener det er enda viktigere å kontrollere de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, sier han.

– Vi trenger absolutt et ris bak speilet for å få en del utesteder til å følge loven, sier Kristjánsson.

I 2018 ble det registrert 156 nye bedrifter innen servering i Rogaland, blant dem 69 restauranter, puber og kafeer. Samme år ble det registrert 42 konkursåpninger i samme bransje.

– Det åpner nye steder omtrent hver uke. Det skyldes at det er enormt mye penger i denne byen. Alle er tjent med at de seriøse aktørene blir prioritert, mener Kristjánsson

– Gir alkoholloven kommunene lov til å stille et slikt krav til utestedene?

– Loven stiller svært så vide rammer for kommunene, blant annet at man kan bruke næringspolitiske hensyn når man innvilger skjenkesøknader. Vårt krav i denne omgang er ikke mer enn at utestedene skal følge loven. Slik sett burde dette vært innført for lenge siden. Bruker vi ikke de verktøyene vi har, risikerer vi at utebransjen er den neste skansen som er tapt. I byggebransjen er det nå så ille at de som jobber svart og useriøst konkurrerer ut de seriøse. sier førstekandidaten for Rødt.

Kontroll viktig

– Er det et mål for dere å få flere ansatte til å organisere seg i byens barer og restauranter?

– Vi kan ikke tvinge folk til å organisere seg. Men vi vil prioritere de søkerne som gir gode vilkår for sine ansatte. Jeg har selv jobbet i bar og blitt nektet kontrakt. Slik bør det ikke være i en bransje som ønsker å bli tatt seriøst, sier Eirik Faret Sakariassen (SV).

– Vi mener at dette er et tiltak som fremmer de seriøse i bransjen. Vi vil ha dette gjort i dialog med næringslivet. For de ansatte er det klart at 161 kroner i timen ikke er noe å bli rik på, men det er likevel et steg opp for de lavest lønte og dermed et utjevningstiltak, sier Kari Nessa Nordtun (Ap)

De tre politikerne er enige om at en ny regel må følges opp med kontroller, utført av kommunens egen skjenkekontroll.

– Dere vil styrke skjenkekontrollen, da?

– Det får vi vurdere. Den enkelte bedrift skal allerede kunne dokumentere en rekke ting når skjenkekontrollen kommer. Det bør være en enkel sak å dokumentere de ansattes lønnsvilkår, sier Kari Nessa Nordtun (Ap).

Håvik i Fellesforbundet understreker at kontroller må til for å oppdra verstingene i bransjen.

– Ellers blir dette bare en ny ting som kjeltringene ler av. I dag er de ikke mye redde. En aktør sa til meg at han oppfattet straffen for å bryte arbeidsmiljøloven som «særdeles behagelig». Å miste skjenkebevillingen, det vil svi, sier Håvik.

Konkurransevridende

Øivind Ekeland, en av de største aktørene i utebransjen i Stavanger, er positiv til forslaget venstresiden i Stavanger nå løfter fram.

Han sier at hans ansatte tjener mer enn minstelønn.

– Mange av de som jobber hos meg, har vært stabile medarbeidere gjennom mange år. Da går også lønna opp, sier han.

Han mener også at utviklingen i bransjen har gått i riktig retning de siste årene.

– Det er blitt mer ordnede forhold både når det gjelder pålegg og pengestrøm. Det siste nå i år er dette at tipspengene skal betales ut på lønnsslippene, sier Ekeland.

– Samtidig er det helt klart konkurransevridende hvis noen driver useriøst. Jeg vil hylle både Fellesforbundet og dere andre for at dere jobber for et trygt arbeidsliv, sier Ekeland til sine «røde» gjester.

Han tror imidlertid ikke at tariffavtaler på hvert utested er veien å gå.

– Det viktige er at vi arbeidsgivere i bransjen skaper attraktive arbeidsplasser, og at vi har folk som vil være med oss. Det skaper en merverdi for hele byen, sier Øivind Ekeland.

Ikke negative

Høyres ordførerkandiat John Peter Hernes vil ikke skyte ned forslaget fra opposisjonen i bystyret.

– Vi er generelt opptatt av å støtte opp om de seriøse aktørene i bransjen, og dette med lønn er absolutt en del av det. Jeg er mer skeptisk til om dette er noe skjenkekontrollen bør gjøre. Vi er alt med i et samarbeid med blant andre politiet og Arbeidstilsynet om å se på uheldige forhold innen arbeidslivet sier Hernes.