Flere slåsskamper ved Byterminalen i Stavanger det siste halve året, og en sterk økning i salg og kjøp av narkotika i samme område, har fått politiet til å reagere.

Aksjonen i helga var den første i rekken av flere, for å redusere ungdomsvolden, helgefylla og narkotikaomsetningen.

– Stavanger sentrum er et trygt sted å være - også området ved Byterminalen, understreker Kathrine Sæland Rotseth, leder i forebyggende avsnitt hos stavangerpolitiet.

– Våre aksjoner skal bidra til at området er trygt også i framtida, sier hun.

Under aksjonen denne helga ble 140 ungdommer under 18 år undersøkt. Seks ble anmeldt for bruk av narkotika, en ble anmeldt for besittelse av kniv, og 15 personer ble bortvist for overstadig beruselse eller ordensforstyrrelse. Blant de pågrepne er både ukjente ungdommer og unge politiet kjenner fra før.

Sentrum er ikke farlig

Politiet vil ikke advare folk mot å oppholde seg i byen, heller ikke ungdom.

– Men 15-åringer har ingenting i sentrum å gjøre etter midnatt, sier Kathrine Sæland Rotseth.

Hun minner om at politiet har myndighet til å kjøre hjem ungdommer fra sentrum etter klokka 22.

– Unge skal ikke drive dank i sentrum, sier Sæland Rotseth. Men de skal selvsagt få lov til å være med på arrangementer eller komme seg til eller fra, sier hun.

Foreldre: Vær en god voksen

Hun oppfordrer foreldre til å snakke med ungdommene sine og være gode voksne, gode forbilder.

– Vær tilgjengelig for dem og legg til rette for den gode samtalen. Snakk om hva de kan gjøre i bestemte situasjoner, hva de har opplevd og hva de tenker. Vær der for dem, sier Sæland Rotseth.

Økningen i ungdomsvolden rundt Byterminalen i Stavanger er knyttet til flere miljøer: Det er mindreårige som møtes til slåssing, det er tradisjonell helgefyll og det er knuffing i rusmiljøet.

Narkotikaomsetningen er ikke alltid knyttet til voldshendelsene.

Ikke tilfeldig hvem som havner i trøbbel

– Men det er viktig å huske på at ikke er tilfeldig hvem som havner i trøbbel og hvem som ikke gjør det, sier Kathrine Sæland Rotseth i stavangerpolitiet.