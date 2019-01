Nå kan én blodprøve gi mye sikrere kreftsvar

Siden september 2017 har pasienter i Sør-Rogaland, som den første regionen i verden, vært med i et stort forskningsprosjekt for å finne en sikrere og bedre måte å diagnostisere prostatakreft på.

– Vi har ennå ikke publisert resultatene, men det jeg kan si er at resultatene så langt er veldig positive. Vi er svært optimistiske og tror at vi i betydelig grad vil forbedre måten vi diagnostiserer prostatakreft på, sier Svein Reidar Kjosavik.

Han leder prosjektet Stavanger universitetssjukehus (SUS) samarbeider om med tre andre sykehus i Norden. Prosjektet ledes fra Karolinska Institutet i Sverige. Ola Steinberg, prosjektkoordinator ved Karolinska, forklarer:

– Med denne testen kan vi finne flere som har aggressiv kreft, samtidig som vi unngår unødvendig utredning og behandling for dem som ikke trenger det. For pasienten er det viktig å finne behandlingskrevende prostatakreft tidlig. Vi forventer at det gir bedre livskvalitet og øker antallet som overlever. Helsetjenesten vil spare penger og kan i stedet anvende kritiske ressurser på en bedre måte, sier han.

5000 rammes årlig

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge og rammer om lag 5000 menn hvert år. Årlig dør 1000 av sykdommen.

– Av dem som får prostatakreft, får to tredeler en «snill» variant som ikke trenger behandling og som pasienten kan leve med uten bekymring. Det er bare en tredel som får aggressiv kreft det er nødvendig å behandle, sier Kjosavik.

Siden 1990-tallet har en blodprøve, PSA (prostataspesifikt antigen), vært den første testen som tas i utredningen av sykdommen.

– Problemet er at testen kan vise normale verdier selv om pasienten har kreft. Det betyr at mange går under radaren. Motsatt kan den også vise forhøyede verdier uten at pasienten er syk. Det medfører usikkerhet, frykt og mange unødige undersøkelser fordi denne testen ikke skiller mellom snille og aggressive kreftvarianter, sier Kjosavik.

I forskningsprosjektet er PSA erstattet av en ny blodprøve, kalt Stockholm 3. I Sør-Rogaland er det til nå 5000 som har tatt denne testen hos fastlegen.

– Stockholm 3 inneholder også PSA. I tillegg inneholder den fire andre proteiner og mer enn 100 gentester. Testen tar pasientens personlige genetiske profil med i betraktningen, sier han.

Til forskjell fra mange andre kreftformer, finnes det ingen kjente risikofaktorer for å utvikle prostatakreft - foruten at sykdommen rammer menn, at forekomsten øker med alderen og at genene dine har betydning.

– Menn over 50 år som har en far eller bror som har fått prostatakreft tidlig i livet, bør ta Stocholm 3. Da kan vi finne ut om de bør utredes videre eller ikke, sier Kjosavik.

Kunstig intelligens gir bedre utredning

Det videre utredningsarbeidet for denne kreftformen skal også bli bedre. Her har SUS fått 6,4 millioner kroner fra Nordisk Forskningsfond.

– Pasienter som tidligere fikk påvist forhøyede nivåer av PSA ble henvist til biopsi (vevsprøve) av prostata hos urolog. Denne testen er ubehagelig for pasienten og innebærer risiko for infeksjon etterpå. For om lag to prosent har dette ført til blodforgiftning. Det er derfor viktig å redusere antallet som trenger biopsi, sier Kjosavik.

Med den nye testen får majoriteten av pasientene uten videre negativt svar og trenger ikke videre utredning.

– Ei gruppe kan avklares ved at Stockholm 3-testen i kombinasjon med at størrelsen på prostata måles ved hjelp av ultralyd. En mindre andel trenger å bli sendt rett til pakkeforløp for kreft fordi risikoen for kreft er stor, sier han.

For disse pasientene vil ny og forbedret MR-diagnostikk være viktig. Her vil utviklingen av ny og avansert datateknologi - kunstig intelligens - hjelpe radiologer til å tolke MR-bilder av prostata. Grunnen er at MR-bilder inneholder mye mer informasjon enn det som er synlig for det blotte øyet.

– Vi tror at utvikling av slike verktøy kan gjøre oss bedre i stand til å stille den endelige diagnosen med MR slik at biopsi da blir unødvendig, sier Kjosavik.

Ved SUS skal det også bygges et støttesenter for implementering av beste praksis for diagnostikk av prostatakreft i Norden.