Kommunen sa opp folk, skulle heller leie hjelp, men tapte i retten

-Kommunen har begått flere og klare feil i nedbemanningen, heter den i den ferske dommen.

Fire ansatte skulle sies opp, da kommunen som følge av «Omstilling 2017» ville legge ned Fagteam, avdelingen som drev med vedlikehold av kommunale utleieboliger.

Dagens utgifter var for høye, viste en intern rapport. I stedet skulle kommunen kjøpe tjenester etter behov, og hadde regnet ut at dette ville gi en årlig besparelse på 500.000 kroner,

To av de ansatte fikk underveis nye jobber, mens to valgte å ta saken til retten gjennom Fagforbundet i Rogaland.

Ville ikke lytte

– Vi har hele tiden hevdet at utgangspunktet her var feil. Det prøvde vi også å formidle til politikerne, men posisjonen i Time var ikke villig til å lytte. Vi følte det bare var Lars Enevoldsen (Gruppeleder for Ap) som jobbet for vår sak, sier Jarle Hagen, som frontet saken som tillitsvalgt i Time.

19. september 2017 foreslo Lars Enevoldsen i kommunestyret at saken skulle trekkes, men forslaget ble nedstemt mot ti stemmer fra Ap, Sp og Sv.

Prosessen ble da ført videre, og 1. mars 2018 ble de to sagt opp. De står fortsatt i stillingene, men er sykemeldte.

Tenkte mest på de som bel uten jobb

– Jeg mener kommunen har lite å tjene på å si opp folk for å leie tjenester. Men jeg tenkte mest på dem det gjelder. Tenk deg selv at du er ufaglært og blir sagt opp som 57-åring, det er ikke så lett å få seg ny jobb, sier Jarle Hagen som roser støtten de lokalt fikk gjennom kompetansesenteret til forbundet.

Hadde rett, men gjorde feil

I dommen slås det fast at kommunen hadde rett til å rasjonalisere og omstille driften av Fagteam. Men kommunen hadde ikke saklig grunnlag for å begrense utvelgelsesprosessen - slik at den bare gjaldt de på Fagteam. Dette var del av en større avdeling under Eiendomsforvaltning, der det var flere andre ansatte med samme tittel og lønnstrinn, da under Byggdrift. Der ble det også en ledig stilling for alder og en annen stilling ble lyst ut - etter at kommunen hadde startet sitt omstillingsprosjekt, og retten kan ikke se at kommunen gjorde en god nok vurdering for å finne annet passende arbeid for de to.

Dette sier ordføreren

Time-ordfører Reinert Kverneland (H) har ikke fått dommen.

– Jeg har bare fått en kort orientering om at vi hadde rett til å gjøre det vi gjorde, men vi skulle gått breiere ut.

– Opposisjonen ville trekke saken. Angrer du på saken?

– Det er ikke kjekt med rettssaker for noen. Heller ikke for kommunen. Men vi kan ikke slutte å gjøre det vi mener er best. Vi tok fatt i en dyr ordning, forklarer Kverneland.

Rådmann Trygve Apeland sier at kommunen skal drøfte saken på et internt ledermøte. Men han er innstilt på at dommen nå tas til etterretning og at den ikke ankes.

– Dette må vi lære av

Lars Enevoldsen (Ap) sier at han lenge håpet at denne saken ikke skulle gå til retten.

– Den burde blitt forlikt. De to burde fått tilbud om en annen jobb. Men det bekymrer meg at flertallet i kommunestyret likevel ville banke dette gjennom med så lite grunnlag. Dette må vi ta lærdom av, sier Lars Envoldsen, som også er dommer i forliksrådet i Time.

Nå må kommunen ut med til sammen 100.000 kroner i erstatning, samt 152990 kroner i sakskostnader. I tillegg kommer kommunens egne utgifter.

Til sammen har Time kommune 1600 ansatte.