Tidligere politimann siktet for voldtekt

Dette melder NRK Rogaland.

Torsdag 15. mars pågrep politiet en mann, siktet for voldtekt, brudd på besøksforbud og påvirkning av et vitne. Mannen skal tidligere ha vært ansatt som politi i tidligere Rogaland politidistrikt.

Mannen er varetektsfengslet i to uker, og politiet mener det foreligger fare for bevisforspillelse og fare for gjentakelse.

– Den siktede må være i varetekt slik at han ikke kan påvirke etterforskningen. Vi mener også det er fare for gjentakelse, da mannen er siktet for flere forhold mot samme fornærmede. Siktede kan begå nye straffbare forhold dersom han blir løslatt nå, sier politiadvokat Stian Eskeland i Sør-Vest politidistrikt til NRK Rogaland.

Ifølge NRK Rogaland skal ikke mannen lenger jobbe i politiet, og politiadvokaten sier at han ikke vil kommentere verken forhold mellom fornærmede og siktede, hvor han jobbet, hva slags rolle han hadde i politiet eller om han tidligere er straffedømt. Politiet etterforsker saken videre.

– Siktelsens art snakker for seg selv. Dette ser vi på som veldig alvorlig, sier Eskeland til NRK Rogaland.

To voldtekter

Mannens forsvarer, advokat Anne Kroken sier til NRK Rogaland at klienten hennes ikke erkjenner straffeskyld.

Ifølge Rogalands Avis ga den tidligere politimannen under fengslingsmøtet uttrykk for at han stiller seg uforstående til samtlige forhold i siktelsen. Avisen skriver at voldtekten skal ha skjedd i juli i fjor, og at han ifølge siktelsen nylig skal ha voldtatt henne på nytt.

Rogalands Avis melder om den tidligere politimannen også er siktet for vold mot fornærmede.