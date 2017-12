Lysene tent på julegrana på Domkirkeplassen

Flere tusen hadde møtt frem for å få med seg denne adventstradisjonen.

Like før treet lyste opp Domkirkeplassen, sang Stavanger Gospel Company «Gjeternes sang», der en av strofene lyder: «Du har senket ned en himmel her hvor flokken din bor». Og like etter stemte Frelsesarmeenes kor i: «Den første julenatt- da lyset kom til verden.»

Treet på Domkirkeplassen har også et tvillingtre som er sendt til Stavangers vennskapsby Aberdeen. Det er allerede tent, sa ordføreren.

– Det er en veldig fin tradisjon å tenne julegrana første søndag i advent, og så er det så fint å tenne lys i den mørkeste tiden av året, sa ordfører Christine Sagen Helgø, før hun startet nedtellingen som også er blitt en tradisjon: 10–9–8–7–6–5–4–3–2–1.

Og så lyste treet opp nesten hele Domkirkeplassen.

Og de mange tusen små og store fremmøtte, som sto tett i tett, applauderte at de nå hadde vært vitne til den offisielle starten på adventstiden i Stavanger. Så startet gangen rundt treet.