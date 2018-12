Vegvesenet vil gi gass på fire felt på E39 mot Ålgård

– I et entreprenørmarked som har varslet permitteringer og ber om mer jobb vil det være bra å komme i gang med dette prosjektet så fort som mulig. Hvis vi får alt på plass, kan vi starte arbeidet i slutten av 2019. Nå har vi pekt på denne muligheten, og så vil det være opp til kommunene, styringsgruppen for Bymiljøpakken og departementet om vi får lov til å gå i gang, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord til Aftenbladet.

Han viser til at det er mye trafikk både mot Bogafjell og videre mot Ålgård og at fire felt på denne strekningen er etterspurt blant trafikantene. Det er viktig både for trafikkavviklingen og trafikksikkerheten.

Fra Hove til Osli

Første del fra Hove til Osli er beregnet å koste rundt 700 millioner kroner, og byggetiden er kalkulert til to år. Totalt har strekningen fra Hove til Ålgård en ramme på rundt 3,62 milliarder kroner med en byggetid på rundt fire år.

– Vi er veldig trygge på at samlet kostnad er under den rammen vi har fått og har jobbet med å få ned kostnadene på hele strekningen. Vi har jobbet jevnt og trutt med planene for fire felt på E39 fra Hove til Ålgård og vil være ferdige med vår anbefaling for hele traseen før jul. Det betyr at reguleringsplanen kan gå til sluttbehandling i kommunene på nyåret, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Han er også opptatt av at Statens vegvesen bygger minst like billige som Nye Veier.

– Vi har klart å håndtere konkurransen fra Nye Veier og ligger rundt 10 prosent under i kostnader per løpemeter sammenlignet med byggekostnadene til Nye Veier lenger sør på E39, sier Eiterjord.

Lokal motstand

Samtidig legger han ikke skjul på at det har vært stor lokal motstand for trasévalget mellom Bråstein og Figgjo. Et folkemøte i begynnelsen av november samlet rundt 200 tilhørere, og lokalprofilen Bjarne Berntsen fyrte av mot Vegvesenet.

– Interessen er enorm. Og konsekvensene om Vegvesenet får det som det vil, vil være katastrofale for Figgjo. Her er det snakk om å bygge en firefelts motorvei rett gjennom bygda. Vegvesenet er nødt for å lytte til oss, sa Bjarne Berntsen.

Den omstridte traséen utgjør 2–3 kilometer av hele strekningen på 13 kilometer mellom Hove og Ålgård. For å spare penger vil Vegvesenet kutte tunnelen gjennom Krossfjellet fra 1850 meter til 400 meter. Det betyr at veien kommer mye tettere på bebyggelsen på Figgjo, og det har skapt sterke lokale reaksjoner.

– Vi vet at det er lokale motforestillinger på den strekningen, men vi håper at kommunen kan sluttbehandle hele prosjektet slik at vi får en godkjent reguleringsplan for hele strekningen. Jeg vil appellere til politikerne i Sandnes om å se grundig på forslaget vårt. Jeg mener at vi har kommet opp med et forsvarlig prosjekt. Vi holder oss innenfor alle de formelle lovkravene i forhold til støy, og vi har også senket veien maksimalt ned i terrenget slik at den stort sett ikke vil være synlig fra bebyggelsen, sier Eiterjord.

Dersom politikerne i Sandnes ikke vil godkjenne løsningen mellom Bråstein og Figgjo, er det mulig å dele prosjektet i to for å komme raskere i gang med første etappe fra Hove til Osli/Bråstein.

– Det kan være en mulig første etappe, og det er lite konflikter på resten av strekningen mellom Hove og Ålgård, sier Eiterjord.

Normalt kreves det en såkalt kvalitetssikring 2 (KS2) for å gå i gang med store veiprosjekter av en viss størrelsen. Ved å dele prosjektet i to vil være mulig å gjennomføre første etappe fra Hove til Osli uten KS2 dersom departementet godkjenner det. Det betyr at det er mulig å komme raskere i gang.