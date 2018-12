«Maren elsket naturen og var veldig opptatt av rettferdighet»

JÆREN: Frisk, kald vind feier over Orrestranda tirsdag ettermiddag. Hit – til den åpne, frie naturen og stranda som var en av Marens favoritter – søker Irene Ueland, i et slags fattig forsøk på å ta inn sjokkbeskjeden om at datteren er drept.