Her er det siste bildet av den savnede Stavanger-mannen

Natt til tirsdag forlot den savnede 20-åringen en fadderfest på utestedet The Mint i Nordre gate. Politiet har sikret seg en overvåkningsvideo fra stedet, som viser den savnede utenfor utestedet. Dette er så langt det siste bildet av den unge mannen fra Stavanger, skriver Adresseavisen.

Gikk videre alene

- De pårørende har bekreftet at det er den savnede som vises på videoen. Før han går videre rundt klokken 00.43, så står han og prater med en mann i ti minutter utenfor utestedet. Vi vet ikke hvem vedkommende er, og ønsker at denne mannen, eller andre som vet hvem det er, tar kontakt med oss. Det er ikke sikker at folk tror at det de har observert er viktig, men ta kontakt med oss, så får politiet avgjøre om tipset er av betydning for oss eller ikke. Alle detaljer kan være viktige i denne saken, sier krimvaktleder Geir Langås ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Videobildene viser også at den savnede BI-studenten går alene fra utestedet og inn i Ørjaveita.

- Vi vet ikke hvilken rute han går videre. Dette er noe vi nå jobber videre med å finne ut av, sier Langås, og opplyser at de er ute for innhente flere videoer som kan si noe om 20-åringens rute videre.

Privat

Politiet har ingen teori

- Hvordan var den savnedes tilstand da han dro fra stedet?

- Han var klar og i stand til å ta vare på seg selv, sier krimvaktlederen.

Adresseavisen skrev onsdag at studenten klokken 00.48 denne natten sendte en Facebook-messengermelding til søsteren sin om at han var på vei hjem til deres felles leilighet litt utenfor Trondheim sentrum. Like etterpå kom det en melding om at han var ved Elgeseter bru.

Han kom imidlertid aldri hjem til leiligheten. Familien meldte han deretter savnet.

- Har politiet noen teori om hva som kan ha skjedd med den savnede?

– Nei, det har vi ikke, sier Langås.

Politiet starter leting

Venner og familie av den savnede 20-åringen har siden han forsvant drevet leting etter ham på ulike steder i Trondheim sentrum.

- Vi ble kontaktet av søsteren en time etter han skulle ha vært hjemme med spørsmål om vi hadde sett han. Allerede da begynte vi å se etter han i byen uten å finne ham. Vi er overrasket over det som har skjedd, fortalte en kompisgjeng som var ute og lette etter studenten onsdag.

Nå iverksetter også politiet en leteaksjon.

- Leting blir iverksatt langs elva ganske raskt og koordineres av operasjonssentralen. Vi har kontaktet Røde Kors og brannvesenets dykkere om dette, sier Langås, som samtidig presiserer at det så langt er ingenting som tyder på at studenten har falt i Nidelva. Politiet velger likevel å lete i området.

Politiet har innhentet trafikkdata for å prøve å spore studentens mobil, som er avslått.

- Vi jobber også videre med å innhente basestasjonssøk, sier Langås.

Hva politiet avdekker når de gjennomgår videofilmer og trafikkdata vil bli avgjørende for hvor letingen skjer. Langås opplyser at politiet også har mottatt noen tips i saken, som de nå skal gjennomgå.