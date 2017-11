Familien takker hjelpen i Dusavika

I 21-tida tirsdag var store styrker med i letingen. Sammen med familien lette mannskaper fra brann, politi, redningsskøyta, et redningshelikopter og frivillige etter den savnede.

Savnet jente

Jenta var savnet fra en institusjon i Dusavik-Grødem-området.

Før klokka 22 kunne operasjonsleder Victor Jensen hos politiet bekrefte at den savnede var funnet på en adresse på Grødem og tatt hånd om uten dramatikk.

Det var imidlertid stor aktivitet både i lufta og på bakken under leteaksjonen.

Hovedredningssentralen bekreftet også at det er en leteaksjon var på gang.

Familien takker

Onsdag tar familien kontakt med Aftenbladet og ønsker gjennom avisen å formidle sin store takk for all hjelp under letingen. Far til jenta sier at de er rørt over at så mange var med i letingen, som heldigvis endte godt og jenta ble funnet etter en times tid.