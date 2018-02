KrFs viktigste fylkeslag skal drøfte regjeringsfrieri til Frp

Noe kan være i ferd med å skje i KrFs viktigste fylkeslag.

Denne uken skal Rogaland KrF nemlig diskutere fordeler og ulemper med å regjere med Frp, Høyre og Venstre.

Onsdag samles komiteen som skal plukke ut resolusjoner (forslag) før helgens fylkesårsmøte i Haugesund.

Komitéleder Oddny Helen Turøy kommer til å anbefale at «KrF bør innlede regjeringssamtaler med Solberg-regjeringen»-forslaget blir behandlet av fylkesårsmøtet.

Forslagsstillerne er 2. nestleder i KrFU sentralt, Olaus Trygve Bjuland (Hå), og fylkesleder i KrFU Rogaland, Jonas Andersen Sayed (Sokndal).

– Dramatisk situasjon

Ender Rogaland KrF opp med et Frp-frieri, vil det sette et tydelig preg på den interne partidebatten.

– Vi er det største fylkeslaget og har hver femte medlem og stemme i KrF. Det bør veie ganske tungt, sier Sayed.

– Dette er ikke et desperat forsøk på å komme inn i regjering med en gang, men et innspill om at Rogaland KrF bør velge borgerlig samarbeid.

– Vi må i regjering. Det er 13 år siden sist, sier Sayed.

Geir Søndeland

Han er ukomfortabel med situasjonen partiet har havnet i.

– Dette preger oss, og vi trenger synlighet. Noe må bli gjort. Dette handler også om at vi har mistet flere ressurspersoner etter valget. KrF vil bli styrket av å hente profiler tilbake igjen og bygge opp en ny generasjon toppolitikere, noe den interne evalueringen også satt fingeren på.

– Hvor dramatisk er situasjonen for partiet nå?

– Jeg vil bruke ordet dramatisk. Vi er ennå litt lammet etter det litt dårlige valgresultatet. Vi har fått en god vippeposisjon på Stortinget, men selv om vi har fått godt med gjennomslag i høst og i senere tid, viser det ikke igjen på meningsmålinger. Trenden er nedadgående. Det er en krevende tid for partiet. Vi mangler profiler, og vi sliter med å holde på flinke folk i organisasjonen og bygge opp nye. Derfor har jeg tvilt meg fram til at vi må inn i regjering.

– Opplever KrF en identitetskrise akkurat nå?

– Det er en grunn til at det er satt ned et strategiarbeid for å finne ut hvor KrF er, hva visjonene er og hvor vi skal hen. Jeg tror på det politiske sentrum og definerer meg ikke som borgerlig, men slik det politiske landskapet er nå, har vi i et litt kortere perspektiv mest å hente hos de ikke-sosialistiske partiene. Og så må vi gå til valg på et mer konkret og realistisk regjeringsalternativ i 2021. Vi må bestemme oss snart, sier han.

– Et splittet parti

Forslagsstillerne mener «dramatiske tider krever dramatiske tiltak» og mener det vil være et modig valg å innlede regjeringssamtaler. (Les resolusjonen i en egen faktaramme)

Fakta: – KrF bør innlede regjeringsforhandlinger Her er den innleverte resolusjonsteksten fra Olaus Trygve Bjuland og Jonas Andersen Sayed: (Teksten kan bli redigert inn mot et eventuelt vedtak i helgen) KrF bør innlede regjeringssamtaler med Solberg-regjeringen Etter valget i fjor var det tidlig klart at det ville bli vanskelig å få til den tiltenkte sentrum-Høyre-regjeringen vi gikk til valg på. Høyre gjorde tidlig sitt valg, og landet på Frp. Senere har Venstre valgt å tre inn i regjeringen. Det politiske landskapet har endret seg, og det er nå viktig at KrF klargjør sin posisjon. Vippeposisjonen på Stortinget har gitt KrF mye makt, men er allikevel ingen drømmeposisjon. Den har gitt oss flere gjennomslag, men velgerstrømmen uteblir. Nå har partiet satt i gang en prosess om å klargjøre KrFs politiske prosjekt. I denne prosessen står valg av side i norsk politikk helt sentralt. KrF er et sentrumsparti, men Rogaland KrF mener det er viktig at vi er tydelige på at vi hører hjemme blant de ikke-sosialistiske partiene. Det er liten tvil om at vi ble straffet for å være utydelige i samarbeidsspørsmålet i forkant av fjorårets valg, noe også den interne valgkampevalueringen tydelig peker på. Det er helt klart at en eventuell regjeringsdeltakelse vil koste mye å fronte utad, men Rogaland KrF mener tiden nå er inne for å revurdere samarbeidsvedtaket. Med både Venstre og KrF i regjering blir det mindre plass til Frp, og vi vil enda tydeligere dra regjeringens politikk mot sentrum. På viktige saksområder som bioteknologi, alkohol og liberalisering av søndagen vil vi dessuten ha store muligheter for gjennomslag i regjeringsforhandlinger. Den nå foreldede samarbeidsavtalen fra 2013 underbygger dette. Vi vil også få egne statsrådposter og mange andre sentrale posisjoner i regjeringsapparatet. Gjennom dette vil vi beholde viktige ressurspersoner i partiet, samtidig som vi får muligheten til å bygge nye profiler. Som politisk parti må KrF alltid ha som et klart mål å komme i regjering. Det er 13 år siden sist, og dette preger partiet vårt. Vi har mistet sakseierskap på flere områder, og evner ikke å vinne nye velgere. KrF trenger mer synlighet, og regjeringsdeltakelse er en av løsningene på dette problemet. Dramatiske tider krever dramatiske tiltak, og det er på tide at KrF gjør noen modige valg. Et av disse vil være å innlede regjeringssamtaler med Solberg-regjeringen. Dette uttaler fylkesårsmøtet til Rogaland KrF.

– Det er ingen hemmelighet at KrF er et splittet parti der mange er samlet om ideologi, mens spørsmålet om å samarbeide med høyre- eller venstre-siden av norsk politikk er et stadig tilbakevendende tema, sier Sayed.

Forslagsstillerne mener at det å velge politisk side og klargjøre KrFs politiske prosjekt, egentlig er to sider av samme sak.

– Jeg mener i etterpåklokskapens lys at det var en tabbe ikke å involvere større deler av partiet da samarbeidsstrategien ble laget. Før valget var det fylkesstyrene som sendte innspill til landsstyret. Nå tenker jeg at vi kan involvere hele Rogaland KrF, sier han.

– Dette er ikke et innspill om å hoppe rett inn i regjering, men et innspill til KrF-ledelsen om å gå inn i regjering på sikt, sier Sayed.

– Hva betyr på sikt?

– Personlig tenker jeg at høsten kan være et godt tidspunkt for å innlede konkrete regjeringssamtaler. Hvis vi vil inn i regjering i denne stortingsperioden, må det ikke komme for tett opp til lokalvalget i september 2019. Jeg tror ikke det vil være formålstjenlig med en potensielt splittende prosess rett før lokalvalget, sier han.

Geir Søndeland

I resolusjonen pekes det på at det politiske landskapet har endret seg. Vippeposisjonen på Stortinget gir mye makt, men er ingen drømmeposisjon, mener KrFU-duoen, som konstaterer at velgerstrømmen uteblir.

De erkjenner at en eventuell regjeringsdeltakelse vil koste mye å fronte utad, men peker på at KrF vil ha store muligheter for gjennomslag i regjeringsforhandlinger på bioteknologi, alkohol og liberalisering av søndagen.

«Vi vil også få egne statsrådposter og mange andre sentrale posisjoner i regjeringsapparatet. Gjennom dette vil vi beholde viktige ressurspersoner i partiet, samtidig som vi får muligheten til å bygge nye profiler.

Som politisk parti må KrF alltid ha som et klart mål å komme i regjering. Det er 13 år siden sist, og dette preger partiet vårt. Vi har mistet sakseierskap på flere områder, og evner ikke å vinne nye velgere. KrF trenger mer synlighet, og regjeringsdeltakelse er en av løsningene på dette problemet», heter det i resolusjonen.

Sayed, tror på en jevn avstemning dersom dette kommer til votering.

– Det er nok større toleranse i Rogaland og i sørvest for Frp enn i resten av landet. I Rogaland er nok KrF-ere mer borgerlig innstilte enn KrF-ere gjerne er i andre deler av landet, sier han.

Toskedal støtter Frp-frieri

1. vararepresentant Geir S. Toskedal (KrF) får tilbake stortingsplassen dersom Olaug Bollestad blir en av KrFs utvalgte statsråder i en firepartiregjering.

Han holder sågar festtalen på fylkesårsmøtet fredag. Toskedal sier han langt på vei støtter KrFU-resolusjonen.

– Partiet må foreta et valg. Vi kan ikke gå til et valg uten å være på lag med noen. Vi skal være et sentrumsparti, men jeg har sansen for å samarbeide til høyre, sier han.

– I en rekke saker står vi godt plantet i sentrum, men i et regjeringsprosjekt må vi nok sette foten ned og fjerne all tvil.

– Hvorfor er det viktig å se på dette nå?

– Jeg hadde mye av de samme meningene før valget. Vi så at det ikke fungerte. Jeg kjempet en lang valgkamp og sto på stand i hele fylket. Tilbakemeldingene var nok tydeligst på dette punktet. Det skapte usikkerhet, og jeg tror vi tapte folk i begge ender, sier han.

– Når jeg ser at KrFU gjør dette, så vil jeg legge til rette for en god debatt, og da støtter jeg denne resolusjonen, fordi den begynner å peke ut en retning, sier han.

Marie von Krogh

Nestleder holder døren på gløtt

– Det er greit at hele Rogaland KrF skal diskutere dette, sier Turøy, som er 1. nestleder i fylkespartiet.

– Hva har dere av vedtak på dette spørsmålet?

– Ingen offisielle. Vi hadde en god runde i fylkesstyret med lokallagslederne før landsstyret kom fram til samarbeidsvedtaket. Da sa vi at vi ikke ønsket regjeringssamarbeid med Frp, men at vi heller ikke ønsket å gå til Ap.

– Du utelukket da å regjere med Frp. Gjør du fortsatt det?

– Du lærer mye i etterkant, og samarbeidsvedtaket var gjerne ikke det beste. Jeg skjønner godt at KrFU har skrevet denne resolusjonen. Jeg ser også mange fordeler med å gå i regjering, men jeg sliter mest med at vi sa så tydelig til velgerne før stortingsvalget at vi ikke skulle inn i regjering med Frp. Det gjør at jeg synes det er vanskelig å gå inn. Men ting endrer seg, og jeg er villig til å ta debatten, sier Turøy.

– Vi må tørre å diskutere dette åpent. Jeg er usikker på hvor fylkesårsmøtet er, men jeg håper det blir en ganske god og seriøs debatt. Vi vet at vi er delte, så jeg er veldig spent på debatten, sier hun.

Fylkesleder Per Endre-Bjørnevik svarer i en tekstmelding at han ikke ønsker å kommentere resolusjonsforslagene før de er behandlet.

Jonas Haarr Friestad

Fylkesordfører ber om mer tid

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) har forståelse for KrFUs argumenter for å innlede regjeringssamtaler, men ønsker mer tid:

– Jeg vil blankpusse den kristendemokratiske profilen med utgangspunkt i sentrum og jobbe enda hardere for å få fram sakene som er viktige for KrF, sier Tengesdal, som innrømmer dette:

– Over tid har jeg vært kritisk til å binde meg for mye opp til Frp, sier hun.

– Blir det en for lett løsning å peke på at KrF må inn i regjering?

– Ja, egentlig. Vi må jobbe mer med egne saker. Samtidig kan man si at Venstres inntreden i regjering blir et ekstra argument for å gå inn i regjering. Men jeg tror det er for tidlig og at vi trenger mer tid for å finne oss selv.

– Hvor lenge skal dere holde på med å finne dere selv? Til lokalvalget?

– Ja.

– KrF bør avklare regjeringsspørsmålet før lokalvalget altså?

– Ja, jeg tror det er viktig, sier hun.