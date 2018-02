Ny leder for bispedømmerådet

Grastveit ble valgt til leder på et møte i bispedømmerådet før jul. Hun overtar som leder etter Lars-Tore Anda.

Jostein Ådna er valgt som nestleder fram til 31. desember 2019.

Grastveit har vært medlem i Stavanger bispedømmeråd siden 2011.

Her kan du lese et større intervju med Grastveit fra 2015: Marie har homofile venner, men vil ikke at de gifter seg i kirken

Grastveit har tidligere sittet i styringsgruppa for Levende folkekirke, et nettverk som jobbet mot vigsel av likekjønnede. Gruppen ble nedlagt i desember 2015.