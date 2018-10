Slik skal Nye Stavanger styres

– Vi kan ikke bare la Stavanger snakke om politisk organisering i den nye kommunen, sa Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp)

Da hun tok ordet som siste taler, hadde ulike politikere fra Stavanger hatt ordet i mer enn halvannen time for å diskutere den politiske organiseringen i Nye Stavanger, mens alle medlemmene i Fellesnemnda fra Finnøy og Rennesøy satt stille i salen.

Vakker utsikt

Kanskje nøt de den vakre havutsikten fra Utsyn misjonssenter på Finnøy mens de hørte at den ene etter den andre gikk opp på talerstolen. Så vakker var utsikten at selv møtelederen valgte å kommentere den underveis.

Jarle Aasland

– Slik utsikt har vi ikke fra bystyresalen i Stavanger, sa Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Da vedtaket endelig var fattet, måtte møtelederen minne om hvor lang tid de hadde brukt bare på den første saken.

– Nå er klokken halv seks. Vi har brukt to timer på én sak, og vi har seks saker igjen, sa Christine Sagen Helgø.

Detaljene i den politiske organiseringen er trolig mer interessant for de folkevalgte enn for velgerne. Men til syvende og sist betyr det også noe for folk flest hvordan den politiske organiseringen av kommunen er, og det betyr også noe for hvem som velger å engasjere seg politisk.

Dagtid eller kveldstid

Kari Nessa Nordtun (Ap) kom med forslag om at formannskapet skulle ha møter på dagtid slik formannskapet i flere andre kommuner har og fikk blant annet støtte fra SV.

Dagny Sunnanå Hausken støttet også forslaget fra Nordtun om formannskapsmøter på dagtid, for å legge bedre til rette for småbarnsforeldre som ønsker å engasjere seg politisk. Men det forslaget fikk bare stemmene til Ap, SV, MDG og tre fra Sp og falt.

– Som småbarnsfar hadde det vært utrolig greit å ha møtene på dagtid. Men for velgerne er det lettest å følge møtene etter arbeidstid, og da velger jeg å ta mest hensyn til de, sa Christian Wedler (Frp).

Heller ikke Høyres nye ordførerkandidat John Petter Hernes ønsket møter i formannskapet på dagtid.

– Det gjør det vanskeligere for selvstendig næringsdrivende å delta. Min erfaring er at de fleste kan være med på møter som er lagt tidlig på ettermiddagen, sa Hernes.

Det er tidligere bestemt at det nye kommunestyret skal ha 67 medlemmer og at formannskapet skal ha 19.

– Om møtene skal være på dagtid eller kveldstid må det enkelte utvalg få lov til å bestemme, sa Bjarne Kvadsheim (Sp).

Fem kommunalstyrer

Det ble også bestemt at det skal opprettes fem kommunalstyrer innen følgende områder:

Kommunalstyre for miljø og utbygging.

Kommunalstyre for helse og velferd.

Kommunalstyre for oppvekst og utdanning.

Kommunalstyre for samfunnsutvikling.

Kommunalstyre for kultur, idrett og innbygger.

Hvert av kommunalstyrene skal ha 11 medlemmer. Leder av kommunalstyrene velges blant formannskapets medlemmer og varamedlemmer (som Stavanger i dag).

Kommunalutvalget skal ha 9 medlemmer

Alle kommunalstyrene skal som hovedregel ha ettermiddagsmøter. Kommunestyret skal som hovedregel ha ettermiddagsmøter (kl. 14-20). Formannskapet skal som hovedregel ha ettermiddagsmøter. Kommunalutvalget skal ha sine møter på dagtid (som Stavanger i dag).

Rollen som økonomiutvalg legges til kommunalutvalget, og kommunalstyret for finans videreføres ikke. Kommunalstyrene for lønn og administrasjon videreføres heller ikke, men det etableres et partssammensatt utvalg med flere tillitsvalgte og representanter for ansatte.

Ap kom med forslag om at ansatte skulle være representert med tale- og forslagsrettt i flere av de politiske utvalgene, men fikk ikke flertall for det.

Porteføljen til kommunalstyret for kultur og idrett utvides til også å omfatte innbyggerdialog, nærdemokrati og frivillighet.