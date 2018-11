Vikingfansen punget ut for å få Mímir Kristjánsson på skjebnekampen

Søndag klokken 12 spiller Viking opprykkskamp borte mot serieleder Mjøndalen på Isachsen Stadion. Med seier tar Viking et langt steg mot direkte opprykk til Eliteserien etter et år i Obos-ligaen, noe Viking-supporteren Mimir Kristjánsson er smertelig klar over.

– Jeg trodde Viking skulle rykke opp i god tid før denne helgen, så derfor sa jeg ja til å snakke på en litteraturfestival i Alta, sier Kristjánsson til Aftenbladet.

Da han innså at han ville gå glipp av kampen han omtaler som sesongens viktigste, begynte samfunnsdebattanten å sjekke mulighetene for å rekke kampen. Til slutt endte Kristjánsson opp med å betale 8500 kroner for en seks timers drosjetur fra Alta til Tromsø, samt fly til Gardemoen. Går alt etter planen, lander han klokken 10 og kan rekke kampstart klokken 12.

– Da jeg innså at det stod om opprykket, ble jeg helt gal. Selvfølgelig handler det om Viking som fotballag, men også at jeg ville være sammen med Viking Oslo, sier Kristjánsson.

Samlet inn 8500 på tre timer

Kristjánsson var blant dem som startet opp supportergruppen Viking Oslo for tre år siden, og da gruppen fikk vite at han trengte hjelp, startet kronerullingen. Initiativtaker Gisle Hauge Levang startet innsamlingsaksjonen på spleis.no, og det tok kun 3 timer før pengene var samlet inn.

– Vi som kjenner Mimir vet at Viking betyr sinnsykt mye for ham, og 8500 kroner er mye penger, sier Levang.

Tre timer etter at innsamlingsaksjonen startet, var pengene inne. Viking-spillerne Tommy Høiland og Steffen Ernemann, samt assistenttrener Morten Jensen, skal være blant giverne.

– Mimir samlet en gjeng Oslo-baserte siddiser for å se kamp for tre år siden, og vi ble hetende Viking Oslo. Jeg må jo si at han har skapt et monster - det er en veldig engasjert gjeng og det er viktig at vi mobiliserer for Viking i situasjonen de er i, sier Levang

, som understreker at hverken Viking Oslo eller Kristjánsson skal gå med noe overskudd etter innsamlingsaksjonen. Profitten skal doneres til et veldedig forhold.

Viking Oslo.

Nesten 500 på bortefeltet

Kristjánsson selv sier at nærmere 100 fra Viking Oslo er ventet til kampen. Det kommer også noen hundre fra Stavanger. Ifølge Arne Ellevset i Mjøndalen har 480 Viking-supportere kjøpt billett til bortefeltet, som har en kapasitet på 625. Tilskuerkapasiteten på Isachsen Stadion er for tiden 3.800.

– Det er det høyeste vi har hatt i år. Det er bare mot Strømsgodset, Vålerenga, Rosenborg og Lillestrøm vi fått så mange besøkende de siste tre årene, sier Ellevset, som sier at det totalt er 550 billetter igjen.

– Engasjementet blant supporterne er helt crazy, og det er derfor det er så viktig for meg, sier Kristjánsson.

Hovedpersonen sier at, mens han først har Aftenbladet på tråden, at han er skuffet over stavangerpublikummets innsats så langt i årets sesong, og maner til innsats før siste hjemmekamp om en uke.

– Folk må ta seg sammen og heie mer på Viking. Det virker som at det er gøyere å heie på Viking fra Oslo enn det er i Stavanger, sier supporteren.