– Innstillingen fra sykehusdirektøren var nøyaktig slik vi sa den kom til å bli

Politikerne i Eigersund har hele tiden hevdet at SUS-ledelsen drev et spill for galleriet når de skulle konsekvensutrede nedleggelse av 2 Øst. Nå foreligger innstillingen og ordfører Odd Stangeland sier «hva var det jeg sa».